Ausbildung In einer Schule im Saale-Orla-Kreis üben sich Schüler für die Zukunft

Oppurg In der Regelschule Oppurg lernen die Schüler der neunten Klassenstufe in der Berufsorientierungswoche das Wichtigste zu Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen und Ausbildungsmöglichkeiten.

In der Berufsorientierungswoche bekommen die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse der Regelschule Oppurg einen Einblick in verschiedene Betriebe und ein Bewerbungstraining, um sie auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten.

Die Woche begann mit einer Berufsberatung, wie Schülerin Eva Büchner mitteilt. Dabei stellte sich unter anderem die Thüringer Polizei vor. Auch die Ausbildungsreferentin Claudia Wegener-Kramer von Docter Optics war an Bord und erklärte den Neuntklässlern, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten kann und welche Regeln es zu beachten gibt.

Fünfzehn Betriebe stellten sich vor

Am dritten Tag präsentierten sich bei der Berufsmesse in der Oppurger Turnhalle 15 Betriebe aus der Region. Unter anderem stellten sich regionale Betriebe wie Agrarprodukte Ludwigshof, die Kreissparkasse Saale-Orla-Kreis und Docter Optics vor. „Das war für uns der beste und interessanteste Tag der Woche“, so die Schülerin Eva Büchner. Die Betriebe hätten praktische Aufgaben für die Schüler vorbereitet, um ihnen das Berufsfeld näherzubringen.

Am vorletzten Tag der Berufsorientierung sollten sich die Jugendlichen bei Vorstellungsgesprächen behaupten. Hierfür wurden die Schüler anhand ihrer Bewerbungsschreiben einem Betrieb zugeteilt. „Dank der ausführlichen Vorbereitungen gab es ausschließlich positive Rückmeldungen und nur wenige Verbesserungsvorschläge“, führt Eva Büchner aus.

Zum Abschluss der Berufsorientierungswoche erkundeten die neunten Klassen zwei Unternehmen aus Triptis: Formenbau und Kunststofftechnik (FKT) und Rehau. Dabei wurden natürlich die Betriebe und mögliche Ausbildungsberufe vorgestellt.

Das Bewerbungstraining sei bei den Schülern gut angekommen. „Wir haben nicht nur wertvolle Einblicke in Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten, sondern konnten uns an theoretischen und praktischen Aufgaben versuchen. Diese waren mit sehr viel Spaß verbunden und konnte mit Motivation bewältigt werden“, fasst es die Schülerin zusammen.