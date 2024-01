Kultur In Gefell „platzt die musikalische Bombe“

Gefell Ein Feuerwerk soll am 17. August in Gefell zum Stadtjubiläum gezündet werden.

Den Sportplatz in Gefell könnte am 17. August sozusagen eine Band in „Schutt und Asche“ legen. Doch dieses Jahr ist das nicht mehr der spektakuläre Titel, sondern Stahlzeit ist auf „Zeitlos“-Tour und wird dabei eine Menge Songs im Gepäck haben, die sowohl von den ersten Rammstein-Alben bis hin zu aktuellem Liedgut reichen.

Die sechs Musiker sind nicht nur irgendeine Tribute-Band, sondern die eine, die musikalisch, optisch und pyrotechnisch dem Original nahezu Konkurrenz macht und neben einem Team aus fast drei Dutzend Leuten, zwei Nightlinern und drei Trucks sogar eine eigene Fangemeinde hat.

Für die 650-Jahrfeier in Gefell ist das einer der Höhepunkte, der mit Sicherheit auch überregionales Publikum lockt. Gerade erst kurz vor dem Jahreswechsel hat die Band vor mehr als 2500 Menschen in der Hofer Freiheitshalle gespielt und schon jetzt die angezogen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Ticket für August schnellstmöglich ergattern.

Es wird wortwörtlich eine heiße Sommernacht

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine Zusage für dieses Konzert erhalten haben. Natürlich ist das alles mit einem großen logistischen Aufwand verbunden, denn es gibt einige Dinge zu beachten. Aber Stahlzeit ist die wohl bekannteste und auch hier in der Region beliebteste Rammstein-Cover-Band“, sagt Organisator Sebastian Börner, der sich freut, diesen einen Programmhöhepunkt der Festwoche endlich offiziell verkünden zu können.

Für etwa zwei Stunden soll im Sommer ein wortwörtliches Feuerwerk gezündet. Funken würden sprühen und Flammen über die Köpfe schlagen. Brachialer Sound werde den Sportplatzboden beben lassen und die Stimme von Frontmann Heli Reißenweber soll die Magengegend zum Vibrieren bringen, wird in der Einladung zitiert. Karten gibt es im Rathaus der Stadt Gefell sowie über die bekannten Ticketportale.