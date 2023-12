Lichterfest in Wernburg, Mann flieht vor Polizei und Triptiser Bürgerbefragung – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Nimritz/Triptis/Rockendorf/Wernburg/Langenorla Das sind die aktuellen Meldungen für den nördlichen Saale-Orla-Kreis.

Mann flieht vor der Polizei

Die Polizei verfolgte in Nimritz am Donnerstagmorgen einen 67-jährigen Autofahrer durch Wald und Feld, bis es den Beamten gelang, den Mann anzuhalten und zu kontrollieren. Der 67-Jährige habe nach Polizeiangaben mehrfach die Anhaltesignale der Beamten ignoriert. Als es den Polizisten letztendlich gelang, den Fahrer zu stellen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Der ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Zur Blutentnahme sei der Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden. Seinen Führerschein nahmen die Polizisten dem Mann ab.

Triptis befragt Bürger bis Ende 2023

Die Stadt Triptis lässt derzeit ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeiten. Dazu befragt man auch Bürger über die zukünftige Entwicklung der Stadt Triptis mit den Ortsteilen Oberpöllnitz, Schönborn, Ottmannsdorf, Burkersdorf, Pillingsdorf, Hasla und Döblitz. Denn man will die Entwicklung an den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger ausrichten. Schriftlich oder online kann man den Fragebogen bis zum 31. Dezember ausfüllen, der Fragebogen ist auch unter www.triptis.de/buergerbefragung2023 abrufen.

Musikalisches in Rockendorf

Ein Adventskonzert in der Neuapostolischen Kirche Rockendorf erwartet am Sonntag, dritter Advent, ab 16 Uhr die Interessierten. Das teilte die Kirchengemeinde mit.

Lichterfest in Wernburg am Sonntag

„Draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen: Es weihnachtet sehr! Überall auf den Tannenspitzen sehe ich goldene Lichtlein blitzen. Und auf dem Dorfplatz in Wernburg bei der großen Tann´ kommt am 17. Dezember wieder der Weihnachtsmann“, heißt es in der fröhlichen Ankündigung. Da es um 17.30 Uhr schon dunkel ist, lohnt es sich Laternen mitzubringen. „Lernt auch ein Lied oder ein schönes Gedicht, darauf verzichtet der Weihnachtsmann nicht“, empfiehlt die Gemeinde.

Königliche Post in Langenorla ausgestellt

Im Rahmen der 900 Jahrfeier von Langenorla, wurde das englische Königshaus mit einer Einladung zu den Feierlichkeiten angeschrieben, teilt die Gemeinde mit. Denn die Beziehungen des englischen Königshauses zu Langenorla gehen auf das Jahr 1715 zurück. Fürst Johann Ernst zu Sachsen-Saalfeld und Familie, Vorfahren von König Charles III., waren damals Gäste der Kirchweihe der Kirche in Langenorla. „Für die Gemeinde Langenorla ist es eine große Ehre, ein Antwortschreiben erhalten zu haben“, heißt aus der Gemeinde. Zu besichtigen ist die königliche Post im Vereinsraum des Gemeindeamtes in Kleindembach.