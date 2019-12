Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lions-Club und Awo verteilen Präsente in Pößneck

Alle Jahre wieder beschert der Lions-Club Pößneck Bedürftigen in der Stadt kleine und große Freuden. In diesem Jahr packten die Mitglieder neun Präsentkisten für bedürftige Frauen und Männer, die durch den häuslichen Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla-Kreis (Awo) betreut werden. Es sei das erste Mal, dass der soziale Träger mit dem Club eine gemeinsame Weihnachtsaktion bestreite, sagt die Pflegedienst-Bereichsleiterin Simone Bräutigam. „Das ist eine wirklich tolle Angelegenheit, dass Geschenke gesponsert werden“, sagt sie stellvertretend für die Beschenkten.

Kekse, Obst, Schokolade, Pasta und Tomatensoße, aber auch Kaffee und Glühwein werden – in liebevoller Verpackung – am Morgen des Heiligen Abends durch die Awo-Mitarbeiter verteilt. „In einer Teambesprechung wählten wir neun zu Pflegende aus, um ihnen eine besondere Freude zu machen“, so Bräutigam. Die meisten sind über die Feiertage allein, auch weil sie keine Angehörigen haben. Oft sind die Heimpfleger der einzige Kontakt zu anderen Mitmenschen, erzählt sie. „Die Beschenkten sind ältere Menschen über 70, die psychisch und/oder körperlich beeinträchtigt sind.“

250 Patienten in Pößneck, Triptis und Hirschberg

Zusätzlich erhält jeder der 250 Patienten, die vom Pflegedienst betreut werden, ein Präsent von der Awo. „Eine kleine Aufmerksamkeit“, kommentiert sie und ergänzt: „15 niedergelassene und im Krankenhaus tätige Ärzte erhalten auch Geschenktüten“. Man bedanke sich damit für die gute Zusammenarbeit übers Jahr hinweg, „weil wir natürlich auf deren Arbeit angewiesen sind“, so Bräutigam.

Der häusliche Pflegedienst der Awo betreut 250 Frauen und Männer in Pößneck, Triptis und Hirschberg. Insgesamt 40 Mitarbeiter, davon 15 in Pößneck, arbeiten natürlich auch an den Feiertagen. Sie besuchen jeweils 115 Hilfsbedürftige in den beiden Städten im Orlatal und 20 in Hirschberg. „Im Zwei-Schichtsystem, zwischen 6 Uhr und 21 Uhr, umsorgt der Pflegedienst die Patienten zu den Festtagen“, weiß die Chefin.