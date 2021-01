Meerschweinchen nahe Triptis aus Schnee gerettet

Gemütlich haben es acht Meerschweinchen in ihrem Stall in Oberpöllnitz. Einige liegen zusammengekuschelt im Stroh, andere flitzen umher. Ein weißes Tier mit einem braunen und einem schwarzen Auge lugt neugierig aus dem Fenster des Häuschens hervor. Dass es vor wenigen Tagen knapp dem Tod entronnen ist, sieht man ihm nicht mehr an.

Was dem kleinen Kerl passiert ist, berichten seine Retter. Sandra Sagunsky und ihr Mann hatten am vergangenen Sonntag einen gemütlichen Spaziergang mit dem Hund geplant. Von Triptis aus waren sie auf dem Feldweg in Richtung Gütterlitz unterwegs zum Windrad. „Der Hund lief vornweg und begann plötzlich zu schnüffeln“, erinnert sich Sandra Sagunsky. Sie rief ihn zurück, um dann selbst nachzusehen, was ihr Vierbeiner entdeckt hat. „Da habe ich es im Schnee liegen sehen – ein totes Meerschweinchen“, sagt sie mit einer Mischung aus Bedauern und Wut.

Sie beschloss, das Ereignis mit Fotos zu dokumentieren und während sie dies tat, sah sie aus dem Augenwinkel in einem nahe gelegenen Busch etwas hüpfen. „Wir sind dann näher ran und haben ein weiteres, noch lebendes Meerschweinchen gefunden“, erzählt sie weiter. Es hatte sich tief im Unterholz verkrochen, aber für Familie Sagunsky war klar, dass sie es fangen und mit nach Hause nehmen müssen. „Sonst wäre es doch auch gestorben“, begründet die Triptiserin ihre Entscheidung.

Das kleine Tier hätte schon gefroren, ihr Mann habe daher seine Jacke ausgezogen und es darin eingewickelt. „Ich habe dann gleich meine Nichte angerufen, weil die ohnehin schon sieben Meerschweinchen hat – sie hat sofort zugestimmt, auch unser Fundtier mit aufzunehmen“, berichtet sie weiter. Und wie sie sich am Donnerstag wieder selbst überzeugte, hat sich das Meerschweinchen gut bei den neuen Kameraden eingelebt.

„Ich kann aber noch immer nicht begreifen, wie jemand die Tiere einfach aussetzen konnte“, sagt Sandra Sagunsky kopfschüttelnd und ergänzt: „Es gibt doch andere Möglichkeiten, wenn man sie nicht mehr behalten kann oder will.“ Je mehr Öffentlichkeit die traurige Geschichte bekommt, desto größer, hofft sie, ist die Chance, die Schuldigen zu finden.