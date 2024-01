Meldungen aus dem Oberland

Skihütte in Lichtenbrunn geöffnet

Die Skihütte des WSV Bad Lobenstein bei Lichtenbrunn lädt ab Sonntag, dem 7. Januar bis 24. März 2024 wieder jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr zur Einkehr ein.

Jahreshauptversammlung der Jäger

Die Jägerschaft Lobenstein lädt am 2. Februar um 18 Uhr in Hirt´s Gasthaus zur Jahreshauptversammlung ein. Um telefonische Bestätigung der Teilnahme wird unter 0173/3952218 oder sandro.zander83@gmx.de gebeten.

Wirksamkeitsstudie zu chronischem Nackenschmerz

Die Schmerztherapie Rosenthal sucht Teilnehmer für ihre Studie zum Thema chronischer Nackenschmerz. Per Losverfahren erfolgt die Zuteilung entweder zu einer Übungstherapie oder einer Schmerztherapie mit sechsmaliger Behandlung. Anschließend werden die Daten anonym weitergeleitet und gemessen. Teilnehmer sollten länger als drei Monate bestehende Nackenschmerzen haben und zwischen 18 und 70 Jahren sein. Nach drei und sechs Monaten erfolgt eine erneute Befragung zu den Symptomen sowie eine Auswertung. Für die Teilnahme gibt es 50 Euro Belohnung. Anmeldungen werden gerne unter 036642/290215 (Schmerztherapie Rosenthal) entgegengenommen.

Grenzerstammtisch findet statt

Der Grenzer-Stammtisch, bestehend aus Zeitzeugen und ehemaligen „Grenzern“ beider Seiten und trifft sich im Januar am Montag, den 15. Januar um 19 Uhr, im Sportheim in Bobengrün bei Bad Steben. Der Stammtisch trifft sich alle zwei Monate, immer in einem anderen Ort nahe dem ehemaligen Eisernen Vorhanges und heutigen Grünen Bandes. Dabei erzählen sie von ihren teils spannenden und teils dramatischen Erlebnissen an der damaligen Zonengrenze.