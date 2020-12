„Mensch, Ralf. Kannste nicht mal...?“

„Ohne Musik geht bei mir im Leben fast nichts“, sagt Ralf „DJ Blume“ Milde. Der 55-Jährige sitzt am Küchentisch, im Hintergrund läuft ein digitaler Radiosender mit Hits vergangener Tage und in der Garage hat er seine Musikanlage verstaut, nebst hunderter CDs und selbst aufgenommener Kassetten. Der Halb-Ghanaer reißt auf der Bühne schon mal „Neger-Witze“, denn man „muss sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen können“, sagt er mit seiner typischen, dröhnenden Stimme. Er ist ein weit übers Orlatal hinaus bekannter Schallplattenunterhalter, kurz SPU, oder besser noch DJ. Und das seit etwa 40 Jahren. So langsam denkt er ans Aufhören, findet aber keinen wirklichen Abschluss. Das sei nicht schlimm, aber mit Rollator wolle er nicht irgendwann mal auf der Bühne stehen, sagt er lachend.

Aufträge kommen durch Mundpropaganda

Als hauptberuflicher Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn ist der Hobby-Plattendreher oft an den Wochenenden unterwegs, unterhält mit cooler Disco-Mugge alle Generationen, ob zum Fasching, Kirmes oder Familienfeiern, er sei ein gern gesehener Gast. So wirklich gefunden werden will er aber nicht, bezeichnet sich eher als Orlataler. Er hält sich da ziemlich bedeckt: Keine Homepage, Facebook oder Telefonnummer. Die Aufträge kämen eher durch Mundpropaganda zustande, würde er das „professioneller“ machen, wie er sagt, könne er sich sicherlich kaum vor Anfragen retten. Aber man kennt ihn halt in der Gegend. Er ist ein imposanter, aber sympathischer Kerl, um die zwei Meter groß, auf der Bühne mit Perücke bekleidet.

„Mir macht es viel Spaß, den Leuten eine Freude zu bereiten“, sagt er. Er bindet gern sein Publikum ein, animiert sie zum tanzen und schmunzeln. Reißt Witze, legt Musik auf.

Aufnahmegerät vom Jugendweihe-Geld

Den Hang zur Unterhaltung seiner Mitmenschen habe er zu DDR-Zeiten als Jugendlicher entdeckt. Irgendwie habe er abseits vom üblichen Schlager dann westliche Beatmusik gehört. Eine völlig neue Erfahrung, die sich vom üblichen Einerlei unterschied. Da sei er dann zu seiner Oma gegangen und habe Bayern 3 gesucht. Vom Jugendweihe-Geld habe er sich schließlich ein Aufnahmegerät geleistet und angefangen, die Sendungen mitzuschneiden. „Wir sind damit durchs Dorf gezogen und haben begonnen, Partys an der Schule zu veranstalten“, erzählt er. Nach und nach beschallten er, ein Fahrer und Techniker, Kulturstätten wie in Neustadt, Triptis und Pößneck, später in ganz Thüringen. Dazu habe er einen Lehrgang zum SPU besucht, eine sogenannte Einstufung erhalten und damit quasi eine offizielle, staatlich anerkannte Befähigung zum DJ bekommen. „Wir nannten uns damals Soundexpress. Das war eine wunderbare Zeit. Wir waren drei, vier Mal in der Woche unterwegs“, erinnert sich Ralf Milde, der damals noch Blumenstein hieß. Daher rührt, unschwer zu erkennen, auch sein bis heute bekannter Künstlername: DJ Blume.

Die ersten CDs in Coburg und Hof gekauft

Mit der politischen Wende ebbte das Interesse an der üblichen, „klassischen mobilen Dorf-Disco“ ab. Viele hörten auf, „einen wirklichen Leerlauf hatte ich aber nicht, es veränderte sich eher strukturell“, sagt DJ Blume. Und so beschallte er dann eher Familienfeiern wie Hochzeiten und Geburtstage mit Tanz und Unterhaltung. Das Programm wurde deutlich kreativer, „das quatschen habe ich dann von meiner Frau Yvonne gelernt“, sagt er lachend. „Denn sie hat einen kreativen Beruf. Sie ist Friseurin.“

Dann sei er erstmals nach Bayern gefahren. „Ich habe mir in Coburg und Hof die ersten CDs gekauft.“ An seine erste CD könne er sich nicht erinnern, aber mittlerweile sind „sechs Brotstiegen und sechs Koffer“ voll mit den digitalen Tonträgern geworden. Und die einst mitgeschnittenen Kassetten hat er immer noch. „Klar habe ich auch mp3, aber die Bedienung der CDs ist einfacher“, sagt er. Die heutige Technik sei schon eine tolle Sache, ihm fehle die Zeit diese zu übertragen. Außerdem: Heutzutage könne sich jeder mit einem Computer hinstellen, sich DJ nennen, einen Knopf drücken und einen ganzen Abend eine vorgefertigte Liste durchlaufen lassen. Er bevorzuge da lieber die CDs aus seinen Koffern.

„Ich habe meine 40 Jahre voll und wollte eigentlich aufhören, aber ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich auflegen will. 'Ach, Mensch, Ralf. Kannste nicht mal....“, natürlich kann er. 2020 war einiges geplant, aber: „Dieses Jahr lief ja eh nicht viel. Für andere, die damit ihr Geld verdienen, war's ein finanzielles Desaster“, fühlt er mit befreundeten DJs und Musikern mit.

Und was läuft an Silvester? „Nix. Ich feiere privat mit Freunden. Daheim“ und ergänzt mit verschmitztem Grinsen: „Mit einem weiteren Haushalt.“