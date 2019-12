Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem König der Klassik ins neue Jahr

Für das städtische Neujahrskonzert 2020 im Pößnecker Schützenhaus sind die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt gewonnen worden. So wird am 12. Januar ab 16 Uhr ein „Best of Amadeus“ zu hören sein.

„So großer Beliebtheit wie Wolfgang Amadeus Mozart erfreut sich kaum ein anderer klassischer Komponist“, heißt es in der Konzerteinladung. „Dank der Schönheit und Tiefe seiner Melodien, ihrer Heiterkeit und Frische gehören ihm weltweit die Herzen der Zuhörer.“

Zusammen mit insgesamt fünf Solisten wie Annika Rioux (Sopran) und Maria Fernanda Hernandez Escobar (Oboe) lassen die Thüringer Symphoniker unter dem Stab von Oliver Weder in dem Sonntagnachmittagskonzert berühmte Kompositionen des „King of Klassik“ von der berühmten „Kleinen Nachtmusik“ bis zur Arie der Königin der Nacht aus der „Zauberflöte“ erklingen. Es sei „ein Konzert wie geschaffen für einen erfüllten Jahresbeginn“, versprechen die Veranstalter.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.