Wer Gäste will, muss sie auch gut unterbringen können. In erster Linie soll das Projekt von Alexander Dahl und Daniel Ellmer eines für die Stadt und die Region tun: den Tourismus ankurbeln. Dafür bauen sie derzeit attraktive Ferienwohnungen im Zentrum von Ranis aus, die schon bald für Gäste bereit stehen sollen.

Das Wort „bald“ umfasst dabei noch etwa einen Zeitraum von drei bis vier, maximal fünf Wochen. Dieses Ziel haben sich Dahl und Ellmer gesteckt. „So bald wie möglich“, sagt Alexander Dahl, der vor sieben Jahren das Haus mit Kuh- und Pferdestall gekauft hat. Inzwischen ist fast alles komplett saniert. In einer Scheune, in der Ferienwohnungen entstehen sollen, sind die Arbeiten noch in vollem Gange.

Ein kleinerer Bereich ist soweit bereits abgeschlossen und durch seinen ebenerdigen Zugang auch barrierefrei. Dort können planmäßig zwei Personen übernachten. Der größere Bereich soll für eine Familie oder einen kleinen Freundeskreis reichen. „Es ist der kürzeste Weg zur Burg“, so der 44-Jährige. „Wenn dort beispielsweise eine Hochzeit ist, kann das Brautpaar gleich hier bleiben“, sagt er und geht einen Raum weiter. „Das wird die Honeymoon-Suite.“

Eine Natursteinwand, die angestrahlt werden soll, lässt erahnen, wie romantisch dieses Schlafzimmer bald aussehen kann. Der Wohnbereich wird groß ausfallen und eine Küche haben, Strom und Wasser fließen bereits.

Bauherren lernten sich im Kegelverein kennen

Der Charme von Altstadt mit Fachwerk trifft auf einen eher extravaganten, modernen Einrichtungsstil. „Wenn das Wetter mal schlecht ist, sollen sich die Gäste hier auch wohl fühlen“, erklärt Alexander Dahl, der vor einigen Jahren über einen Kegelverein Daniel Ellmer kennenlernte. „Er gleicht mit seinen beiden rechten Händen meine linken aus“, stellt Alexander Dahl lachend seinen Projektpartner vor.

Der 36-Jährige Daniel Ellmer freut sich auf das fertige Projekt. „Es wird gemütlich und viel persönlicher als ein schlichtes Hotelzimmer“, sagt er.

Bei der Sanierung war es ihnen wichtig, dass der Altstadtflair erhalten bleibt. Immer wieder schwärmen sie von den gepflasterten Gassen und den Häusern, die der Stadt ihren Charme verleihen. Das soll beibehalten bleiben – nur eben einen Tick moderner.

Viele Jahre lang lebte Alexander Dahl, der auch seit gut anderthalb Jahren im Stadtrat sitzt, in Hannover. Sein Elternhaus allerdings ist in Ranis. Der Zurückkehrer schätzt an der Region, dass man alles direkt vor der Nase habe. Unweit gibt es Möglichkeiten zum Skifahren im Winter und Wassersport sei auch nur fünf Minuten entfernt auf dem Stausee möglich. „Wir leben da, wo andere Urlaub machen“, so Dahl.

Und gerade jetzt, wo Urlaub in der Heimat in den Vordergrund rückt, will er den Besuchern von Ranis etwas bieten.