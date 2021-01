Neustadt/Orla: Sonnabends um 19.11 Uhr sendet CCM-TV

Ob auf der Tanzfläche oder am Computer: Samira Lukes (Mitte) steht ihre Frau!

Eigentlich sollte es eine wundervolle Jubiläumssession für den Carnevals Club Molbitz (CCM) werden. Das 60. Jahr des Bestehens wollten die Närrinen und Narren aus dem Neustädter Ortsteil gemeinsam mit vielen Gästen und Freunden feiern. Corona geschuldet sind die Vereinsmitglieder allerdings bereits zur Faschingseröffnung am 11. November nur virtuell in die Fünfte Jahreszeit gestartet. Damals mit Grußworten der 1. Molbitzer Carnevals-Prinzessin, Christel I. per Video-Schalte.

Kreativ und motiviert folgte ein Video nach dem anderen. Jetzt, da planmäßig der Tewa-Saal prächtig dekoriert und die Akteure sich die Klinke in die Hand geben würden, möchte der CCM erst recht für die Faschingsfreunde da sein.

Samira Lukes schlägt sich die Nächte um die Ohren

Daher gibt es seit dem vergangenem Sonnabend, 23. Januar, regelmäßig sonnabends um 19.11 Uhr ein neues Video. Samira Lukes, selbst in der Tanzgruppe Dèja Vu aktiv, schlägt sich hierzu die Nächte um die Ohren, sichtet stundenlang Archivmaterial und bastelt daraus Kurzfilme. „Länger als zehn Minuten wird wohl kein Video sein, da kaum einer länger zuschaut“, meint Gaudimotte und Mutter Iris Lukes.

Gute zehn Stunden können für die Erstellung eines Kurzfilms draufgehen. Den Auftakt bildete ein Rückblick auf die Prinzenpaare der zurückliegenden 59 Jahre, für den es im Übrigen schon eine tolle positive Resonanz gab. So zieht sich, wie an einer Perlenkette aufgefädelt, der Molbitzer Fasching auch heute und an den nächsten Sonnabenden dahin, immer mit einem anderen Motto.

Paar-, Show- und Vereinstänze

So werden auf Facebook, Instagram, YouTube und auch auf der Internetseite des CCM unter anderem Paartänze, Showtänze, Märsche oder beim Finale die Vereinstänze im Fokus stehen. Von ehemaligen Prinzenpaaren sind Grußworte zu erwarten.

Selbst die jüngsten Vereinsmitglieder, die Kichererbsen, stellen sich der virtuellen Herausforderung, haben teils ihre Hausaufgaben schon erledigt und einen neuen Part einstudiert und aufnehmen lassen. Jeder für sich, versteht sich, was für Samira Lukes eine weitere Mammutaufgabe bildet. Aus den einzelnen Filmchen entsteht ein Zusammenschnitt, den die Kids zu Hause genießen und vielleicht auch nachmachen sollten.

Zuschauer sollen mitmachen

Ein Mitmachpart für die Erwachsenen ist gleichfalls angedacht: Die Zuschauer werden aufgefordert, für den 5. Gala-Abend ein eigenes Video einzusenden. Exakte Anweisungen folgen noch.

„Für die Videoschnitte der sechs tollen Tage von Weiberfasching bis Faschingsdienstag bekommt Samira Verstärkung durch das Funkenmariechen Maria", so Iris Lukes. "Denn da gilt es, Videos von den Gastauftritten der Molbitzer bei anderen Vereinen zu sichten, zu schneiden und letztlich zu veröffentlichen." Zusätzlich gibt es mittwochs einen geschichtlichen Abriss seit Vereinsgründung, unterlegt mit dazugehörigen Fotos.

"Wir sind für Euch da!", sagt Iris Lukes und schiebt im Gespräch mit dieser Zeitung ein dreifaches "Wuhle, Wuhle, Gaag, Gaag" hinterher.

Insgesamt acht Sendetermine

Die Termine des virtuellen Faschings waren und sind im Einzelnen: 23.01./30.01./20.2./21.02./27.02./06.03. – Gala-Abende, Beginn jeweils 19.11 Uhr; 06.02. – Kostümball, Beginn 20.11 Uhr; 07.02. – Kinderfasching, Beginn 14.33 Uhr.