Neustadt verschickt Informationsblatt zur Fusion

Das Ende des Jahres rückt mit großen Schritten näher und damit auch die Fusion von Dreba, Knau und Linda mit Neustadt an der Orla, die am 1. Januar 2020 vollzogen wird. Bereits seit Beginn des Jahres werden Vorbereitungen getroffen, die Mitte des Jahres noch einmal intensiviert wurden, um den Zusammenschluss so reibungslos wie möglich zu gestalten. So wurden etwa Listen in den verschiedenen Amtsbereichen in jeder der Gemeinden erstellt, die eine Übersicht zu den Dingen geben, die es hinsichtlich der Eingemeindungen zu regeln gilt. Darüber hinaus gab es auch zahlreiche Vor-Ort-Termine, in Knau, Dreba und Linda, um gezielt Absprachen zu treffen. „Je mehr ich in die Abläufe in den Gemeinden eingestiegen bin, habe ich gemerkt, was die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen geleistet haben. Davor ziehe ich den Hut. Ich bin froh, dass ich sie während des ganzen Prozesses an meiner Seite hatte und immer kompetente Antworten bekommen habe. Und auch so wird viel im Ehrenamt geleistet, was sehr gut funktioniert“, berichtet Neustadts Hauptamtsleiterin Heike Jansen-Schleicher, die Hauptkoordinatorin für die Eingemeindungen ist.

Die Bewohner der Gemeinden wurden ebenfalls in den Prozess einbezogen. In den vergangenen Wochen fanden in den künftigen Ortsteilen Einwohnerversammlungen statt, bei denen Bürger Fragen stellen konnten sowie Informationen von Neustädter Seite erhalten haben. „Das Interesse an den Einwohnerversammlungen war unterschiedlich. In Linda waren nicht ganz so viele Leute da, in Knau sind hingegen 120 Bewohner gekommen“, sagt Heike Jansen-Schleicher. Man merke, dass sich die Menschen in Knau, Dreba und Linda mit dem Zusammenschluss befassen, was gut sei. „Bei den Versammlungen wurden viele Fragen gestellt. Alle konnten wir nicht gleich vor Ort beantworten, die Anliegen wurden aber aufgeschrieben und dann später beantwortet. Oder wir versuchen diese noch zu klären“, so Heike Jansen-Schleicher. Natürlich seien die bevorstehenden Eingemeindungen zum Teil mit Ängsten und Bedenken verbunden, die sich nun in Nachfragen ausdrücken. „Das ist normal. Wir können nur versuchen, den Übergang so gut wie möglich zu gestalten. Weitere Fragen werden auch noch nach dem Zusammenschluss kommen. Manches wird sicher auch etwas länger dauern. Wir hoffen trotzdem, dass wir am Ende alle zusammenwachsen“, sagt die Hauptamtsleiterin.

Internetseite der Stadtwird aktualisiert

Viele Antworten zu den aufgetretenen Fragen sind in ein Informationsblatt aufgenommen worden. „Dieses wird bis Mitte Dezember an alle Haushalte gegeben und auch auf die Internetseite gestellt“, erklärt sie. Zu finden sind auf diesem unter anderem Angaben zu den bevorstehenden Adressänderungen, die beispielsweise im Ausweis und im Pass vorgenommen werden müssen. Auskunft gibt es unter anderem auch zum Amtsblatt, der Schiedsstelle, dem Standesamt, zu Steuern, Vereinsförderung und Wahlkreiseinteilung. Ebenso wird über das Ortsteilrecht informiert, etwa drüber, dass die bisherigen Gemeinderatsmitglieder mit den meisten Wählerstimmen ab Januar 2020 stimmberechtigte Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neustadt werden und sich so für die Belange der Gemeinden direkt einsetzen können. „Die Mitglieder werden jetzt angeschrieben und gefragt, ob sie ihren Sitz annehmen“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Zudem wolle man die Internetseite aktualisieren, etwa mit den Schulen, Kindereinrichtungen und Vereinen der künftigen Ortsteile. „Ob wir das alles bis Januar schaffen, weiß ich noch nicht. Aber wir bemühen uns, das so schnell wie möglich zu bewerkstelligen. Das Amtsblatt bekommen auf jeden Fall alle im neuen Jahr“, so Heike Jansen-Schleicher.