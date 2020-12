Neustadt: Weihnachtlicher Videogruß der Kleinen Strolche

Weihnachtliche Stimmung bringen jedes Jahr die Steppkes des Kindergartens Kleine Strolche in die Pflegeheime und das Betreute Wohnen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Neustadt. Seit September haben die Kinder fleißig für ihren Auftritt geprobt, der in der Vorweihnachtszeit in den Einrichtungen stattfinden sollte. Ein Besuch ist jedoch derzeit aufgrund der verschärften Corona-Situation nicht möglich.

Die 19 Kinder der Vorschulgruppe und ihre Erzieherinnen Ulla Schedel und Sabine Scheube wollten es sich dennoch nicht nehmen lassen, den Bewohnern, Angehörigen und Pflegern mit einem kleinen Programm eine Freude zu machen. „Wir haben uns deshalb entschieden, eine digitale Lösung zu realisieren“, sagt Marko Frost, Awo-Quartiersmanager in Neustadt. Und so wurde der Sportraum im Kindergarten am Dienstag kurzerhand in ein Aufnahmestudio umfunktioniert und der bereits vorbereitete Auftritt der Kleinen dort gefilmt. Gesungen wurden Winter- und Weihnachtslieder, ebenso gab es Gedichte zu hören. Musikalisch begleitet wurde die Vorschulgruppe dabei von Alexandra Spielmann von der Musikschule Neustadt. Aufnahmen waren ein spannendes Erlebnis Die Besonderheit der Darbietung bestand darin, dass es, außer dem Kameramann Marko Frost, keine Zuschauer gab. „Das war für uns alle eine neue Erfahrung. Es ist schon etwas anderes, wenn man in einem leeren Raum singt“, sagt Kindergärtnerin Ulla Schedel, die gemeinsam mit ihrer Kollegin das rund 25-minütige Programm zusammengestellt hatte. Für die Kinder war es aber vor allem ein spannendes Erlebnis, sich vor der Kamera zu präsentieren, das obendrein viel Spaß machte. Und so sangen und erzählten sie, als ob der Raum doch voller Menschen wäre. „Die Kinder haben das wirklich toll gemacht“, freut sich Ulla Schedel über den gelungenen Auftritt ihrer Schützlinge. Nach den Aufnahmen ging es dann für Marko Frost an den Computer – das Filmmaterial sichten und schneiden, Ton nachjustieren, fertig digitalisieren und schließlich auf DVD brennen. Denn jeder der Einrichtungsleiter erhält eine Kopie, die zu den hausinternen Weihnachtsfeiern vorgespielt wird. So können die Kinder doch noch mit ihrem weihnachtlichen Programm zu Besuch bei den Bewohnern sein. Mit einer DVD werden außerdem die Eltern der Kinder bedacht, die dann ihre Sprösslinge zu Hause in Aktion erleben können.