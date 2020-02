Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orlataler Schüler erfolgreich bei Jugend forscht

Für das Orlatal erwies sich der Regionalausscheid „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ für das Gebiet Südostthüringen am Dienstag in Neustadt als erfolgreicher Wettbewerbstag mit mehreren Platzierungen. Laut einer Mitteilung des Gastgebers und Patenunternehmens Docter Optics konnten sich insgesamt acht Projektarbeiten von Schülern aus den Landkreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt für den Landeswettbewerb Ende März in Jena qualifizieren.

Unter dem Titel „Saubere Fließgewässer durch gewässerschonende Landwirtschaft“ stand das Jugend-forscht-Biologie-Projekt von Lucie Heinrich (15), Franziska Grosch (15) und Cristoph Seidemann (15). Sie besuchen die Regelschule „Prof. Franz Huth“ in Pößneck und konnten in ihrer Kategorie einen 1. Preis erringen.

Ein Jugend-forscht-Projekt von Schülern des Orlatal-Gymnasiums in Neustadt befasste sich mit der „Gefährdung der Honigbiene durch landwirtschaftliche Maßnahmen im Orlatal“. Im Fachgebiet Biologie erhielten Kathleen Albert (17), Selina Schlee (18) und Joana Funke (18) den 2. Preis.

Tourette-Syndrom: Chancen im Berufsleben

Zwei Schülerteams vom Orlatal-Gymnasium Neustadt untersuchten im Bereich Arbeitswelt das Leben mit einer oft missverstandenen Krankheit: Für „Tourette-Syndrom: Chancen im Berufsleben“ erhielten Maria Balzer (18) und Pia Deisinger (18) den 3. Preis. Den „Chancen im Schulleben“ mit Tourette widmeten sich Caroline Maeckelburg (18) und Lucy Kühne (17), wofür es ebenfalls einen 3. Preis gab.

Drei Schüler des Pößnecker Gymnasiums „Am Weißen Turm“, Niklas Wetzel (17), Bernhard Grimm (18) und Nils Morenz (18), errangen mit einem „Nachweis des akustischen Dopplereffekts“ in der Rubrik Physik einen Sonderpreis des Vereins der Ingenieure und Techniker in Thüringen.

Im Bereich „Schüler experimentieren“, Fachgebiet Physik, fragte Michelle Weisgerber (13) vom Gymnasium „Am Weißen Turm“ Pößneck: „Natürliche Speichermedien für elektrische Energie – Gibt es einen biologischen Akku?“ Ihre Antwort brachte ihr sowohl einen 1. Preis als auch einen Sonderpreis für Umwelttechnik ein.