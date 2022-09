Patrick Kirchner gewinnt die Bürgermeister-Stichwahl in Mittelpöllnitz

Mittelpöllnitz. 70 zu 21 Stimmen lautete das Ergebnis der Stichwahl am Sonntag gegen Sven Bahn.

Patrick Kirchner hat am Sonntag die Stichwahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Mittelpöllnitz gewonnen. Laut Manuela Tränkler von der VG Triptis entfielen auf ihn 70 der gültigen Stimmen. Sven Bahn, der aufgrund der Ergebnisse beim ersten Wahltermin vor zwei Wochen mit in die Stichwahl ging, erreichte 21 gültige Stimmen. Patrick Kirchner muss nun binnen einer Woche schriftlich erklären, ob er die Wahl annimmt. Insgesamt haben am Sonntag zur Bürgermeisterwahl von 242 Wahlberechtigten 94 ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 38,8 Prozent.

Bisher war Thomas Franz Bürgermeister von Mittelpöllnitz. Da er sich nach zwölf Jahren im Amt nicht noch einmal hatte aufstellen lassen und sich im Vorfeld auch kein anderen Kandidat fand, wurde vor zwei Wochen zunächst eine Mehrheitswahl durchgeführt. 22 verschiedene Personen wurden vermerkt. Allerdings konnte keiner mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. tw