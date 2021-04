Die Pflanzentauschbörse findet am 24. April in der Kleingartenanlage Kirschplantage am Pößnecker Ortsausgang in Richtung Wernburg statt.

Pflanzentausch am 24. April in Kirschplantage in Pößneck

Pößneck. Auch in diesem Jahr werden wieder Tafelgärten bewirtschaftet. Auf insgesamt vierzehn Parzellen werde für die Pößnecker Tafeln Obst und Gemüse angebaut

Der Regionalverband der Gartenfreunde Orlatal hofft, am 24. April seine ersten Pflanzentauschbörse in diesem Jahr durchführen zu können. Start am Samstag der nächsten Woche wird um 10 Uhr sein. Eine Stunde lang können interessierte Hobbygärtner Pflanzen und Saatgut tauschen. Zudem dient die Veranstaltung traditionell dem Erfahrungsaustausch.

„Wer nichts zum Tausch mitbringen kann, muss auch nicht mit leeren Händen in seinen Garten zurück gehen“, teilte der Regionalverband mit. Jungpflanzen und Saatgut werden auch gegen eine Spende abgegeben. „Wichtig ist doch, dass weder Jungpflanzen noch keimfähiger Samen weggeschmissen werden“, so der Regionalverband.

Er informiert weiter, dass er auch in diesem Jahr wieder Tafelgärten bewirtschaften wird. Vierzehn Parzellen seien ausschließlich für Obst und Gemüse bestimmt, das an die Pößnecker Tafeln abgegeben werden soll. Hierfür seien noch Pflanzmaterialspenden willkommen.

Die Pflanzenbörse findet im Freien und wie immer in der Kleingartenanlage Kirschplantage am Pößnecker Ortsausgang in Richtung Wernburg statt. Die aktuellen Infektionsschutzbestimmungen sind einzuhalten, so der Regionalverband in seiner Mitteilung.