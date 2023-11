Pößneck/Erfurt: Viele Fragen zum Alltag eines Landtagsabgeordneten

Pößneck. Initiative „Schichtwechsel“: Mitarbeiter der Pößnecker Werkstätten erkunden den Thüringer Landtag. Was sie da gesehen haben:

Nachdem der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott am 12. Oktober einen kompletten Tag in den Pößnecker Werkstätten mitgearbeitet hatte, lud er Mitarbeiter dieser Awo-Einrichtung zum Gegenbesuch in den Thüringer Landtag ein, um seinen Arbeitsplatz vorzustellen.

Hintergrund ist die bundesweite Initiative „Schichtwechsel“, bei welcher Menschen mit und ohne Behinderungen für einen Tag ihren Arbeitsplatz tauschen, um die jeweiligen Perspektiven kennenzulernen.

„Schon der Empfang von Christian Herrgott war sehr herzlich und wertschätzend“, teilt Werkstattleiterin Mandy Weiser nun mit, die gemeinsam mit Gruppenleiterin Evi Künast an der Spitze der insgesamt zehnköpfigen Pößnecker Delegation stand.

Vorurteile abbauen

„Wir lernten die Räumlichkeiten des Thüringer Landtags kennen, erfuhren etwas über die Geschichte und konnten Herrn Herrgott viele Fragen zu seinem Arbeitsalltag und zu Themen, die uns momentan bewegen, stellen. Er nahm sich viel Zeit für uns. Auf dem Besucherbalkon hatten wir die Möglichkeit, an einer Plenarsitzung teilzunehmen und politische Themen, über die momentan viel diskutiert wird, zu verfolgen“, resümiert Weiser die Exkursion vom 1. November.

Die teilnehmenden Beschäftigten der Pößnecker Werkstätten sprechen von einem „sehr schönen und interessanten Tag“.

Zur jährlichen Aktion „Schichtwechsel“ ruft seit 2017 die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen auf. Ziel sei, Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen und zu zeigen, welch gute Arbeit sie täglich leisten.