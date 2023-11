Pößneck: Kindern wird der Blick für fremde Kulturen geöffnet

Pößneck. Mehrwöchiges Projekt des Integrativen Awo-Kindergartens „Wirbelwind“ in Pößneck.

Im Integrativen Awo-Kindergarten „Wirbelwind“ in Pößneck fand in den vergangenen Wochen ein Projekt mit dem Leitmotiv „Reise um die Welt“ statt. So wurden in landestypisch geschmückten Gruppenräumen die Länder China, Italien, Brasilien und Türkei erkundet.

„Dabei entdeckten die Kinder spielerisch landestypische Fakten zu Sitten und Bräuchen, Ernährung und Lebensstil der Menschen, Flora und Fauna“, berichtet die Sozialpädagogin Maren Wetzel. „Eingebettet in diverse Angebote, die auch gruppenübergreifend stattfanden, wurde den Kindern der Blick für fremde Kulturen unserer Welt geöffnet.“

In der Türkei-Woche haben Leonie, Fritzi und Auatef Schaum in der Art eines türkischen Hamam-Bades produziert. Foto: Maren Wetzel / OTZ

Gewissermaßen nahtlos sei ein vorangegangenes hauseigenes Projekt mit dem Motto „Reise ins Weltall“ fortgesetzt worden.

Nudelarmbänder und Samba

„Im Rahmen der China-Woche wurden Fächer gebastelt, das Mandelblütenfest kreativ erarbeitet, Tee gekostet, Reis mit Stäbchen gegessen“, berichtet Maren Wetzel.

„In Italien wurde für jede Gruppe eine Pizza gebacken, die Kinder haben dabei fleißig ihre Pizza belegt. Aus Nudeln wurden Nudelarmbänder hergestellt und aus Papierstückchen die italienische Flagge gebastelt. Neben musikalischen Angeboten haben die Erzieher den Kindern eine Rückenmassage in Form von ‘Wir backen eine Pizza’ gegönnt. In Brasilien wurde ein exotischer Obstsalat hergestellt, Rasseln gebastelt, Samba getanzt. In der Türkei-Woche wurde ein eigenes Hamam in unserem Matschraum hergestellt und durchlaufen, Fladenbrot gebacken und Nazar gebastelt.“

Weitere Initiativen, die den Horizont der Kinder erweitern sollen, seien in Vorbereitung.