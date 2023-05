Radfahrer stürzt und stirbt in Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla. Ein 72-Jähriger kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab und stürzte eine Böschung herunter.

Ein 72-jähriger Radfahrer war am Dienstagabend auf der Ziegenrücker Straße in Neustadt an der Orla unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Aus noch ungeklärter Ursache, kam der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und stürzte letztlich. Dabei verletzte er sich so schwer, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb.

