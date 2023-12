Rätsel um Unfall mit Schwerverletztem, Pläne für neuen Solarpark und Vorfreude auf ein Märchen: Die Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

Neustadt/Pößneck/Triptis Ein schwerer Unfall gibt der Polizei in Neustadt Rätsel auf. Pläne für einen neuen Solarpark beschäftigen den Stadtrat von Neustadt und in Pößneck spielen Karnevalisten ein Märchen. Details erfahren Sie in den Kurznachrichten.

61-Jährige überfährt auf der Straße liegenden Mann in Neustadt

Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Neustadt. Wie die Polizei zu Wochenbeginn mitteilte, lag der 83-Jährige „aus bislang unbekannter Ursache“ um kurz vor 20 Uhr auf der Straße im Bereich Arnshaugker Straße/Schillerstraße. Eine 61-jährige Autofahrerin habe dies beim Ausparken am Straßenrand übersehen und den Senior daraufhin mit ihrem Pkw überfahren. Er kam mit schweren Verletzungen, unter anderem am Oberkörper, ins Krankenhaus. Laut Polizei laufen derzeit die Ermittlungen und Zeugenbefragungen zu den genauen Umständen und Hintergründen des Unfalls. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 83-Jährigen könnten „zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden“. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Gemeinderäte in Orten der VG Triptis tagen

Zu ihren jeweils letzten Sitzungen in diesem Jahr kommen am Mittwoch, 13. Dezember, die Gemeinderäte in drei Orten der Verwaltungsgemeinschaft Triptis zusammen. In Tömmelsdorf beginnt die Sitzung um 18 Uhr, in Miesitz und Geroda jeweils um 19 Uhr. Während in Tömmelsdorf unter anderem über eine Änderung der Hauptsatzung beraten wird, steht in Miesitz eine technische Erweiterung verschiedener Sirenen in dem Ort als Thema auf der Agenda. Geroda berät nicht zuletzt wieder über die bevorstehende 900-Jahr-Feier des Dorfs. Zu allen drei Sitzungen sind interessierte Gäste willkommen.

Weihnachtsmarkt und Märchenvorstellungen in Schlettwein

Zwei Märchenaufführungen gehören zu den Höhepunkten des diesjährigen Weihnachtsmarkts im Pößnecker Ortsteil Schlettwein. Am Freitag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr sowie am Samstag, 16. Dezember, um 15 Uhr spielen Aktive des Carnevalsclubs Schlettwein (CCS) im „Dornröschenclub“ das Stück „Die Prinzessin auf der Erbse“. Ort des Geschehens ist das Bergschlösschen, der Eintritt liegt für Erwachsene bei fünf, für Kinder bei drei Euro. Eingebettet ist die Märchenvorstellung in den Schlettweiner Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 16. Dezember, um 14 Uhr rund um das Bergschlösschen öffnet. Dabei gibt es für die Besucher Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, Arbeiten aus Holz oder Keramik, selbstgebackenes Weihnachtsgebäck und vieles mehr.

Stadtrat Neustadt stimmt über Solarpark-Pläne und Haushalt 2024 ab

Das Projekt eines Solarparks im Ortsteil Knau steht auf der Tagesordnung des Neustädter Stadtrats für seine Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr. Konkret geht es dann im Augustinersaal um die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Zu den weiteren Themen bei der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr gehören der städtische Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 samt Investitionsprogramm und die nächsten zu vergebenden Bauleistungen für den Teilabriss und die Sicherung des teilweise denkmalgeschützten Gebäudes Gerichtsgasse 3. Außerdem wird es einmal mehr um das Thema Glasfaser gehen: Konkret soll ein Beschluss gefasst werden, die Daseinsvorsorge in diesem Bereich auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) zu übertragen. Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) wird dem Stadtparlament zum Jahresende über den Haushalt 2024 berichten, ehe über Haushaltssatzung und Haushaltsplan abgestimmt wird. Anfragen der Fraktionen und Stadtratsmitglieder sowie die Bürgerfragen runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab.