Ralf Sattler, ein Rockmusiker der alten Schule

„Ich kann bis heute keine Noten lesen“, gibt Ralf Sattler zu. Er ist Kopf der Musik-Truppe Sticky Fingers aus Pößneck. Die Band covert Klassiker der Rockgeschichte, unter anderem von AC/DC und den Rolling Stones.

Mit seiner Lebensgefährtin und Sängerin Silke Sprenger bringen die Jungs regelmäßig die Bühnenbretter in der Turmschänke zum Beben. Zum zehnten Mal werden sie zur Pößnecker Kneipentour dort auftreten.

„Weil die Kugel, wie es im Volksmund heißt, ziemlich klein ist, ist es jedes Mal knacke voll“, freut er sich auf das kommende Konzert. „Das ist schon ziemlich kultig“, sagt er über die besondere Atmosphäre. Wie es zu der langjährigen Tradition kam, weiß der 62-Jährige nicht mehr so genau, nur: „Wir sind vor Jahren mit dem Duo Silkforce, also Silke und ich, dort aufgetreten“, sagt er über die Anfänge. Das schien dem Wirt so gut gefallen zu haben, dass er mit den Sticky Fingers wiederkommen durfte.

Keinen Proberaum nötig

Gegründet hat Sattler die Band Ende 2005. „Ich habe eine Annonce in Jena geschalten, daraufhin hat sich Silke gemeldet“, erinnert er sich. Er habe sich damals sehr skeptisch ihr gegenüber verhalten, weil er einer Frau nichts Rockiges zutraute.

Doch die Befürchtungen hätten sich im Nu zerschlagen gehabt, als sie zu singen begann. „Sie hat eine sehr tiefe und kräftige Stimme“, sagt der Gitarrist anerkennend. Sie habe noch einen Bassisten mitgebracht, der allerdings später verstarb. Udo Jehring komplettierte schließlich am Schlagzeug die Combo. Später stieß Justus Liebig dazu, der seitdem den Bass zupft.

Sticky Fingers in der Turmschänke zur Kneipentour 2016. Foto: Ralf Sattler

Einen Proberaum besitze man übrigens nicht: „Wir können die vierzig Lieder unserer Setlist“, sagt er stolz. „Das klingt vielleicht arrogant, aber wir brauchen das einfach nicht“, meint er mit einem verschmitzten Grinsen. Er habe fähige Musiker um sich versammelt, die ihr Handwerk beherrschen.

Er selbst war zwischen 1992 bis 2016 selbstständiger Musiker und habe durch ein „bisschen Taxi-Fahren“ zusätzlich Geld verdient, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.

Erste Band verboten

„Wir spielten anfangs in der Gegend, besonders auch in Nordthüringen“, berichtet er. Später im ganzen Bundesgebiet. Seit einigen Jahren sei es allerdings schwieriger geworden, Auftritte werden rarer. „Es gibt weniger Interesse an rockiger Musik von uns wenigen noch verbliebenen Mukkern“ sagt er und bezieht sich auf die frühere, sehr lebendige Pößnecker Szene, die hauptsächlich rund um das Schlettweiner Bergschlösschen aktiv war.

Leerlauf zum einzigen Auftritt anno 1978 zum Jugendtanz in Catharinau (heute Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel) bei Rudolstadt. Foto: Ralf Sattler (Repro)

Ralf Sattler begann 1974 mit der Band Leerlauf Musik zu machen. „Nach unserem ersten und einzigen Auftritt in Rudolstadt hat der Staatsschutz unsere Band verboten“, erzählt er. Allein der Name der Gruppe hatte schon die Obrigkeit auf den Plan gerufen.

„Wir spielten damals Lieder von den Stones. Man hatte hier westlichen Einfluss vermutet“, nennt er einen weiteren Grund.

Mit den ernüchternden Erfahrungen im Rücken schloss er zunächst mit dem Kapitel Rockmusik ab. Er schloss sich als Gitarrist der Pößnecker Band Kellergeister an, die eher Tanzmusik für Partys und Kirmesveranstaltungen spielten. Allerdings sollte es nicht lange dauern bis er zu seinen musikalischen Wurzeln zurückkehren sollte.

Die politische Wende eröffnete neue Freiheiten und mit neuen Gruppen, wie der Kontrastband, Projekt Two oder Adrenalin, zog es ihn mehr und mehr ins Rock-Geschäft. Dem er bis heute die Treue hält. „So lange wie möglich, will ich noch Mucke machen“, sagt Sattler.

Die 24. Auflage der Pößnecker Kneipentour soll am 21. März über die Bühne gehen. Aufgrund des Auftretens des Coronavirus sei es allerdings noch unklar, ob die Veranstaltung tatsächlich an jenem Samstag stattfinden wird. „Ich bin da optimistisch. Schlimmstenfalls müssen wir sie ein bisschen weiter nach hinten verschieben“, sagt Wirtevereinschef Heiko Lehrmann. Am kommenden Dienstag werden sich die Mitglieder dazu beratschlagen.