Jahresrückblick Rückblick 2023: Taxi-Fahrer bewahrt in Bad Lobenstein Fahrgast vor großem Betrug

Bad Lobenstein „Schockanrufe“ machten auch in diesem Jahr die Runde. In einem Fall scheiterten die Betrüger am Gespür von Kevin Franz.

Ein besonders sensibles Gespür bewies im November ein Taxi-Fahrer im Saale-Orla-Kreis. Als er eine Seniorin zu deren angegebenem Fahrziel bringen sollte, ahnte er nichts Gutes. Und sollte tatsächlich den richtigen Riecher haben.

Ein Mann hatte beim Bad Lobensteiner Taxi-Unternehmen Mohr telefonisch die Fahrt für eine 97-jährige Rentnerin bestellt. Aus einem Ortsteil aus Rosenthal am Rennsteig sollte sie nach Bad Lobenstein gebracht werden. Zur Sparkasse! Taxi-Fahrer Kevin Franz hatte ein ungutes Gefühl und suchte umsichtig das Gespräch mit seinem Fahrgast. Hierbei erfuhr der 37-jährige Hirschberger, dass ein größerer Geldbetrag abgeholt werden sollte. Mit der Begründung, dass ein angeblicher Staatsanwalt eine Kaution gefordert habe, um einer Familienangehörigen nach einem Unfall die Haft zu ersparen. Eine Szene, wie sie auch in diesem Jahr im Saale-Orla-Kreis häufiger passiert ist. Insbesondere ältere Menschen sind regelmäßig das Ziel von „Schockanrufen“, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Polizei über Verdacht informiert

Nicht so bei Kevin Franz! Beherzt wählte er den Polizeinotruf und teilte seinen Verdacht mit. Mit der Seniorin steuerte er einen Parkplatz an und wartete das Eintreffen der Polizei ab. Leider standen zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend Beamte zur Verfügung, um den anonymen Betrügern eine Falle stellen zu können. Jedoch konnte die Frau davor bewahrt werden, einen noch größeren Schaden zu erleiden, nachdem sie - wie nun bekannt wurde - bereits rund 20.000 Euro an einen Täter bei sich zu Hause übergeben hatte. Offenbar waren die Betrüger hierdurch ermuntert worden, die Rentnerin ein zweites Mal über den Tisch zu ziehen.

Für Kevin Franz war es nicht das erste Erlebnis dieser Art gewesen. Schon öfter hatte er mit seinem besonnenen Handeln Fahrgäste davon abhalten können, Schockanrufern auf den Leim zu gehen. Die Polizei findet anerkennende Worte für das umsichtige Handeln des Hirschbergers, der selbst bescheiden bleibt und einfach sagte: „Es sollte jeder umsichtig sein, wenn ältere Menschen größere Geldbeträge abheben möchten.“