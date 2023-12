Saale-Orla-Kreis: Am Sonntag Fahrplanwechsel bei der Kombus

Pößneck. Diese Veränderungen sollten Fahrgäste sicherheitshalber beachten:

Am 10. Dezember ist Fahrplanwechsel beim regionalen Nahverkehrsunternehmen Kombus. Die neuen Fahrpläne, die am Sonntag in Kraft treten, sind in den Bussen sowie in den Servicecentern wie jenem im Pößnecker Glockenturm zu finden. „Alle Buslinien der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla sowie benachbarter Verkehrsunternehmen, Bahnfahrpläne und allgemeine Informationen zum Nahverkehr stehen in der Fahrplanbroschüre kompakt zur Verfügung“, teilt Kombus mit und betont: „Die Änderungen bewegen sich meist im Minutenbereich.“

Im Saale-Orla-Kreis kommt es zu Änderungen auf den Kombus-Linien 155, 610, 612, 620, 630, 710, 721, 810, 820, 944 und 968 sowie im Schleizer Stadtmobilverkehr, wo bei der Linie A die Haltestelle STS entfällt, so die Mitteilung. Die Haltestelle Porstendorf werde umbenannt in „Porstendorf bei Triptis, Haltestelle Krölpa“. Auf den Linien 810 und 820 werde es auf ausgewählten Fahrten einen zusätzlichen Halt in Schleiz, Nordstraße geben. Aufgrund der Erweiterung des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg zum Jahreswechsel ändere sich die Bezeichnung der Linie 155 in 1566 und die Linie 620 zwischen Blankenstein und Bad Steben/Naila heißt künftig VGN 1585.

Im Bereich Saalfeld-Rudolstadt sind die am Sonntag in Kraft tretenden Fahrplananpassungen etwas umfangreicher als im Saale-Orla-Kreis. Betroffen sind da rund dreißig Verbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Detaillierte Auskünfte sind unter anderem auch am Kombus-Telefon 03671/5251999 erhältlich. Servicecenter des Nahverkehrsunternehmens mit Sitz in Bad Lobenstein gibt es auch auch in Saalfeld, Rudolstadt, Schleiz und Bad Lobenstein.