Ende Oktober und Anfang November hat die AfD Saale-Orla in mehreren Aufstellungsversammlungen in der Gaststätte Sieben Linden in Oberoppurg -- hier die Nominierung des Landtagsdirektkandidaten für das Orlatal - die Weichen für das Wahljahr 2024 gestellt. Mit der Transparenz tut sich die Partei allerdings schwer.