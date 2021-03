Vereine mit Sitz im Saale-Orla-Kreis können landkreiseigene Sportstätten nunmehr ganzjährig beziehungsweise anders als bisher auch in den Schulferien nutzen.

Saale-Orla-Kreis: Vereine dürfen Sportstätten nun auch in den Ferien nutzen

Vereine mit Sitz im Saale-Orla-Kreis können landkreiseigene Sportstätten nunmehr ganzjährig beziehungsweise anders als bisher auch in den Schulferien nutzen. Das hat der Kreistag Saale-Orla in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Für den entsprechenden, von Allam Hanna eingebrachten Antrag der CDU-Fraktion hatte sich in der Neustädter Sport- und Festhalle bei zwei Nein-Stimmen und mehreren Enthaltungen eine große Mehrheit gefunden.