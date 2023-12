Tanztee, Rundwanderung, Wichtelwerkstatt: Kurze Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Zum Tanztee im Pößnecker Schützenhaus legt am Donnerstag, 7. Dezember, wieder Michael Beutel auf.

Pößneck/Neustadt/Triptis Wer bei der jüngsten Hochbeet-Aktion der Volksbank Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG gewonnen hat und wo demnächst erstmals ein Weihnachtsmarkt veranstaltet wird

Tanztee im Pößnecker Schützenhaus

Im Pößnecker Schützenhaus wird am Donnerstag, 7. Dezember, ein weiterer Tanztee gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass schon ab 14 Uhr und Ausklang gegen 18 Uhr. Frei nach dem Motto „Darf ich bitten?!“ legt der Pößnecker DJ Michael Beutel („Disco mit M“) auf. Karten gibt es nur an der Nachmittagskasse, Reservierungen sind vorab unter Telefon 03647/4459800 willkommen.

Weihnachtswichtelwerkstatt in Triptis

Zu Weihnachtswichtelwerkstätten wird an den Donnerstagen 7. Dezember und 14. Dezember in das Eltern-Kind-Zentrum der Kindertagesstätte Farbenklex Triptis eingeladen. Beginn ist jeweils 15 Uhr. Willkommen sind Eltern mit ihren Kindern ab vier Jahren. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 036482/32201, wo man sich auch anmelden kann.

Pößnecker Wanderfreunde unterwegs

Die Pößnecker Wanderfreunde laden am Samstag, 9. Dezember, zu einer Tour auf dem Rundwanderweg Pößneck, Brandenstein, Ranis, Hohe Straße, Bodelwitz, Pößneck ein. Die Strecke ist etwa 15 Kilometer lang. Treffpunkt ist der Parkplatz Griebse und Start ist am Sonnabend um 9 Uhr. Nähere Vorab-Informationen erteilt bei Bedarf Heidrun Seidel unter Telefon 036481/841103.

Fünf Hochbeete kommen ins Orlatal

Um die zehn Hochbeete im Wert von 439 Euro, die die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG jährlich vergibt, haben sich nach Angaben des Plauener Kreditinstitutes knapp 20 Einrichtungen aus dem Thüringer Geschäftsgebiet (Kreise Saale-Orla, Greiz und Saalfeld-Rudolstadt) beworben. So musste das Los entscheiden und aus dem Saale-Orla-Kreis haben folgende Einrichtungen gewonnen: Grundschule Pößneck-Ost, Grundschule Ranis, Kindergarten Gänseblümchen aus Mittelpöllnitz, Kindergarten Flohkiste aus Peuschen und Kindergarten Kinderland aus Pößneck. Die Hochbeete werden im kommenden Frühjahr ausgeliefert. Die Aktion wird aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen finanziert, teilt die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG mit.

Adventskonzert in Neustadt-Moderwitz

Der Kultur- und Heimatverein Moderwitz und die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Moderwitz laden am Sonntag, 10. Dezember, um 17.30 Uhr in die Moderwitzer Kirche zu einem Adventskonzert ein. Es ist der Männerchor Concordia aus Weltwitz zu Gast. „Für warme Getränke ist gesorgt“, teilen die Veranstalter mit. Der Eintritt ist frei.

Der Gospelchor Something Red, hier bei einer Probe mit Chong Ken Kim (links), ist demnächst in der Kirche in Neustadt-Neunhofen zu erleben. Foto: Marcus Cislak / Funke Medien Thüringen

Adventskonzert in Neunhofen

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neunhofen lädt am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr zu einem Adventskonzert in die Kirche Neunhofen ein. Zu Gast ist der Gospelchor Something Red unter der Leitung von Chong Ken Kim. Der Eintritt ist frei.

Scheunenweihnacht in Hütten

Der Kulturkonsum Hütten bereitet für den 16. Dezember seine 1. Scheunenweihnacht vor. Beginn an dem Sonnabend ist um 14 Uhr. Die Veranstaltung werde „skandinavisch, nostalgisch und ländlich“ sein, teilt der Verein vorab mit. „Es kann gebastelt werden“, heißt es weiter in der Veranstaltungseinladung. „Freuen Sie sich auf Geschenke, Spielsachen aus Holz und Stoff, Kunst sowie Zimtschnecken und Tee“, so die Kulturscheunenakteure.

552. Lichterfest in Pößneck

In diesem Jahr wird das 552. Pößnecker Lichterfest gefeiert. An Heiligabend werden auf dem Pößnecker Marktplatz wieder Tausende erwartet. Die Veranstaltung beginnt am 24. Dezember gegen 17.30 Uhr nach der Christvesper in der Stadtkirche, wenn das Friedenslicht aus Bethlehem auf den Markt gebracht wird. Der Männergesangsverein Liedertafel und der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft werden weihnachtliche Klänge anstimmen, das letzte Türchen des Pößnecker Leseadventskalenders wird geöffnet und der Weihnachtsmann trifft natürlich ebenfalls ein, um süße Überraschungen für die Kleinsten zu verteilen.