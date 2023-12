Überraschung im Saale-Orla-Kreis gegen die Einsamkeit

Schleiz Die Agathe-Beraterinnen im Saale-Orla-Kreis schauen auf das Jahr zurück und verraten noch ein kleines Geheimnis kurz vor Weihnachten

Die Zahlen, die die Agathe-Beraterinnen im Saale-Orla-Kreis nennen, sprechen für sich. 1500 Personen wurden in diesem Jahr persönlich oder telefonisch beraten. Mehr als 900 Hausbesuche absolvierten die vier engagierten Frauen, die in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück und Oppurg sowie Rosenthal am Rennsteig und Remptendorf aktiv sind. „Älter werden in der Gemeinschaft – Thüringer Initiative gegen Einsamkeit“ heißt das Projekt des Thüringer Sozialministeriums das 2021 startete und nun etabliert werden konnte.

„Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, konnten uns bei Pflegediensten und Arztpraxen ins Gespräch bringen und haben durch Weitersagen einige Menschen aus der Einsamkeit geholt“, sagen die Beraterinnen und wünschen sich, dass das System künftig noch besser funktioniert, wenn es an den richtigen Stellen ankommt. „Die Menschen, die wir erreichen wollen, haben eben keine Kontakte. Dort kann unser Angebot nur durch behandelnde Ärzte oder auch die Nachbarn in Kraft treten. Jederzeit können auch Dritte mit uns im Kontakt treten“, sagt Susan Hall.

Wer das Agathe-Programm schon nutzt, darf sich bald über etwas Besonderes im Briefkasten freuen. Weihnachtspost, handgeschrieben und mit einem gemalten Bild, soll die Menschen erfreuen. Dafür seien Schulen und Kindertagesstätten aktiv gewesen. „Vielleicht schreibt auch der eine oder die andere zurück, wenn einer der 60 Umschläge angekommen ist. Es soll ja nicht nur etwas fürs Herz sein, sondern auch ein bisschen animieren“, erklärt Ireen Steffens. Für 2024 sollen alle bestehenden Aktionen fortgeführt werden und man hoffe auf eine fünfte Stelle, denn nach wie vor seien einige weiße Flecken auf der Landkarte, beispielsweise um Triptis und Neustadt a.d. Orla herum, vorhanden.