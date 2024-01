Mehr als 300 Tiere, von Tauben über Meerschweinchen bis hin zu Kaninchen, wurden am Sonnabend in Triptis angeboten.

Zucht-Hobby Überregional bekannter Kleintiermarkt Triptis startet erfolgreich in die neue Saison

Triptis Vor 50 Jahren fand die erste Veranstaltung statt. Worauf Vereinschef Volker Brömel stolz ist.

Im Jahr des 50. Jubiläums des Kleintiermarktes in Triptis geht es wieder bergauf – nachdem die Pandemie und Geflügelgrippe viel Schaden anrichtete. „Wir werden sicher auch heute wieder gut 500 Besucher begrüßen können. Und das, obwohl nur Tauben, Kaninchen und Meerschweinchen zum Verkauf stehen“, schätzt Vorsitzender Volker Brömel vom Rassegeflügel-Zuchtverein 1892 Triptis und Umgebung am Samstag zum diesjährigen Märktesaison-Auftakt in Triptis optimistisch ein. Er zeigt gewisses Verständnis dafür, dass behördlicherseits die Hühner derzeit vom Handel ausgeschlossen sind, hofft dennoch auf eine baldige Änderung.

Trotz allem zählte er rund 200 Verkäufer, die weit mehr als 300 Tiere ausstellten und zum Verkauf anboten. „Wenn die Vereinsmitglieder allesamt mitziehen, dann macht auch die Vor- und Nachbereitung sowie die eigentliche Durchführung eines Kleintiermarktes richtig Spaß“, so Volker Brömel weiter und merkt zugleich an, dass der Verein dringend Nachwuchs gebrauchen könnte. Der Altersdurchschnitt dürfte momentan etwa bei 65 Jahren liegen. „Auch die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Kreises ist hervorragend, es könnte nicht besser sein“, lobt der 67-jährige Vereinsvorsitzende ausdrücklich.

Zum Urgestein des gastgebenden Vereins zählt Helmut Weber. Er betreute am Sonnabend den Einlass, bot zugleich auch Kaninchen zum Verkauf an. Foto: Veit Höntsch / OTZ

Kleintiermarkt hat viele Fans

Somit gelang es den Triptisern abermals, einen beispielgebenden Kleintiermarkt zu organisieren, der bis weit hinein nach Bayern, aber auch thüringenweit Käufer und Verkäufer anlockte. So bestätigt Jakob Kleuster aus Münchberg, dass er nur zu gern und so oft wie möglich nach Triptis kommt. „Hier ist sehr gutes Zuchtmaterial zu sehen, auch habe ich hier einen sehr guten Käuferstamm. Das passt super“, so der Verkäufer aus dem Nachbarbundesland.

Ähnlich äußert sich Günter Kaiser aus Helmbrechts in Franken. Taubenzüchter Andreas Rabe aus Krölpa ist seit dem ersten Kleintiermarkt dabei – nicht ohne Grund, wie er sagt. „Das passt hier einfach alles.“ Auch das Triptiser Vereinsmitglied Helmut Weber, übrigens seit 1964 dabei, beteiligt sich nur zu gern. Er steht am Einlass, züchtet Holländer und Zwerg-Welsumer silberfarbig. Und ist zugleich als Verkäufer aktiv.

„Wer eine Zucht beginnen oder fortsetzen möchte, kommt hierher, da hier sehr gute Züchter hervorragende Tiere anbieten“, sagen der Ottendorfer Joachim Voigt und der Krölpaer Andreas Rabe übereinstimmend. Erstgenannter möchte jetzt im Ruhestand mit der Zucht der Taubenrasse Coburger Lerchen beginnen und kam aus diesem Grund nach Triptis.

Jan Lützendorf, Ausstellungsleiter Volker Brömel und Joachim Voigt (v.r.) waren nicht die einzigen, die am Sonnabend zum Fachgespräch aufeinandertrafen. Foto: Veit Höntsch / OTZ

Kleintiermarktchef Volker Brömel sagt stolz: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigene Räumlichkeiten zur Verfügung haben, uns nicht einmieten müssen. Allerdings investierten wir zuletzt auch sehr viel. So wurden die Gasträume, Toiletten und die Elektrik erneuert. Die Werterhaltung des Objektes steht ganz oben auf unserer Agenda.“

Die derzeit 20 Vereinsmitglieder züchten große Hühner, Zwerghühner, Tauben und Wassergeflügel. Sie konnten freilich auch ihre Zuchterfolge den Besuchern präsentieren. Zudem machen sich die Triptiser derzeit für die Kampagne „Impfen statt Keulen“ stark.

Die nächsten Kleintiermärkte finden wie gewohnt auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins, Am Wassergarten, statt. Start ist jeweils 7.30 Uhr. Die Termine sind: 20. Januar, 3. Februar, 17. Februar, 2. März, 16. März, 30. März, 13. April, 20. April und 4. Mai.