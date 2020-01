Birgit Schoberth am Grab ihres Mannes. Grabschmuck wird von einem Unbekannten immer wieder weggeschleppt, versteckt oder zerstört.

Unbekannter stört seit anderthalb Jahren ein Grab in Kolba

Auf dem Friedhof in Kolba ist es seit dem Sommer 2018 zu etwa zehn Vorfällen gekommen, die vom Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg als „Störung der Totenruhe durch Sachbeschädigung“ eingeordnet werden. In unregelmäßigen Abständen und auch mal am helllichten Tag – betroffen war immer ein bestimmtes Grab. Nach dem letzten Vorkommnis im Dezember hat die Familie Anzeige bei der Polizeiinspektion Saale-Orla erstattet.

Es geht um das Grab von Wilfried Schoberth (1944-2017), dem Vater des Oppurger Bürgermeisters Heiko Schoberth. Am häufigsten seien Gestecke vom Grab entfernt und auf andere Gräber gestellt oder sonst auf dem Friedhof abgelegt worden, berichten die Witwe Birgit Schoberth und das Gemeindeoberhaupt. Zuletzt habe die unbekannte Person Grabschmuck mit einigem Aufwand hinter einer Hecke versteckt. Dinge wie eine Vase seien auch schon mal zerschlagen worden, bei der Auffindesituation habe Wind ausgeschlossen werden können. Die Situation geht den Angehörigen sehr nahe Im Gespräch mit Birgit Schoberth und ihrem Sohn ist schnell zu merken, dass ihnen diese Nadelstiche eines Unbekannten sehr nahe gehen. „Wir wissen einfach nicht, was das soll, und ob das nun gegen meinen Vater, gegen meine Mutter oder gegen mich als Bürgermeister geht“, sagt Heiko Schoberth. „Wir können uns auch nicht vorstellen, welches Problem einen Menschen zur Störung der Totenruhe veranlassen kann“, so der CDU-Kommunalpolitiker. Birgit Schoberth fragt sich: „Wer auch immer das ist – warum spricht er nicht einfach mit uns?“ Sie richtet an die unbekannte Person: „Ich bitte darum, dass das aufhört, und wenn etwas sein sollte, dann soll man uns das bitte ins Gesicht sagen!“ Besucher des kleinen Friedhofs schauen jetzt genauer hin Das unheimliche Rätsel beschäftigt nicht nur die Familie. Mittlerweile ist das Dorf über die Ortsgruppe der Volkssolidarität und durch eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft ins Bild gesetzt worden. Besucher des kleinen Friedhofs an der Bundesstraße B 281 würden nun genauer hinschauen. Von der Idee, eine Wildkamera aufzustellen, um den Störer auf diesem Wege festzustellen, sehe man ab, weil das rechtlich problematisch sei, resümierte Heiko Schoberth. Auf dem Gebiet der Gemeinde Oppurg gibt es drei Friedhöfe. Zur Störung der Totenruhe sei es in den vergangenen Jahren nur in Kolba gekommen. Unbekannte stehlen Blumen und die Lieblingsautos von Kindergrab