Kurz notiert Unfallflucht in Pößneck, Familientag in Oppurg, Silvesterfeier in Bodelwitz: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Oppurg/Bodelwitz Mehrere Veranstaltungsempfehlungen sowie ein Zeugensuchaufuf der Polizeiinspektion Saale-Orla

Familientag beim „Winterzauber“ auf Schloss Oppurg

Der „Winterzauber“ am Schloss Oppurg ist vor Weihnachten noch von Mittwoch, 20. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember, jeweils zwischen 14 bis 20 Uhr zu erleben. Am Mittwoch, 27. Dezember, wiederum ab 14 Uhr bis in den Abend hinein, wird zum Auftakt der Nachsaison ein Familientag mit Kinderkino und Backen für Kinder mit Plätzchen zum Mitnehmen sowie vergünstigten Preisen für das Eislaufen und Eisstocksschießen gefeiert. Die Nachsaison ist bis 15. Januar 2024 angesetzt und Gäste sind immer von Mittwoch bis Sonntag außer an Silvester und gesetzlichen Feiertagen auf dem Weihnachtsmarkt mit Eislaufvergnügen willlkommmen.

Unfallflucht mit hohem Schaden in Pößneck

Am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 15 Uhr hatte eine Fraue ihren Pkw Skoda in Pößneck im Bereich der Neustädter Straße 16 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie kurze Zeit später zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits verlassen und einen Sachschaden hinterlassen, der auf zirka 1800 Euro geschätzt wird. Die Unfallfluchtermittler suchen eventuelle Zeugen des Vorfalls, deren Hinweise bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefon 03663/4310 willkommen sind:

Weihnachtstanz mit Antitoxin in Pößneck

Zu einem Weihnachtstanz wird am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, in die Pößnecker Shedhalle eingeladen. Beginn ist 20 Uhr. Für die Live-Musik wurde Antitoxin verpflichtet, die Band gibt ihr „Abschiedskonzert“, wie es heißt.

Antitoxin mischen noch einmal die Shedhalle auf. Foto: AntiToXin

Blut spenden in Pößneck-Ost

Zur letzten Blutspendeaktion des Jahres im Orlatal wird traditionell ins DRK-Pflegeheim Pößneck-Ost eingeladen, dieses Mal am 29. Dezember. Freiwillige und gern auch Erstspender werden am Freitag nächster Woche in der Zeit zwischen 15 bis 19 Uhr erwartet. Willkommen sind gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Pößnecker Sonderausstellung nur noch wenige Tage zu sehen

Im Pößnecker Stadtmuseum ist noch bis Ende des Jahres die Sonderausstellung „Friedrich Wagner – Ein Pößnecker Künstler der Goethezeit“ zu sehen. Durch ihre Exponate ist sie für die gesamte Region interessant. Das Museum 642 am Klosterplatz ist montags, dienstags, freitags und samstags von 11 bis 16 Uhr, donnerstags von 11 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr außer an Feiertagen geöffnet.

Silvesterfeier bei Lippolds in Bodelwitz

Zu einer zünftigen Silvesterfeier wird am 31. Dezember in den Grünen Baum nach Bodelwitz eingeladen. Gäste sind bei Lippolds am letzten Tag des Jahres ab 18 Uhr willkommen. Gefeiert wird mit den Asphaltstürmern, Feuerwerk und mehr.

Fitnesskurs für Senioren in Pößneck

„Fit von Kopf bis Fuß für 60+“ lautet das Thema eines Volkshochschulkurses, in welchem Ganzkörperübungen mit leichter Bewegung zur Stärkung von Herz und Kreislauf kombiniert werden. Auch Gedächtnis- und Gleichgewichtsübungen zur Sturzprophylaxe sind dabei, ist die Reihe doch für Frauen und Männer ab 60 gedacht. Die Termine finden vormittags am Sitz der Volkshochschule Saale-Orla in Pößneck statt. Beginn ist zwar erst am 6. Februar, Anmeldungen sind aber jetzt schon unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de möglich, wo es auch weitere Informationen gibt.