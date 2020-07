Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verlobtes Pärchen angeklagt: Brutaler Umgang in Drogenszene von Pößneck

Die Staatsanwaltschaft wirft einem Pärchen aus dem Pößnecker Drogenmilieu schwerste Straftaten vor. Die Verlobten sollen in zwei Fällen Menschen in ihrer Wohnung eingesperrt und misshandelt haben. In einem Fall raubten sie dem Opfer einen Laptop, ein Smartphone und Geld, so der Anklagevorwurf. Der Prozess verspricht tiefe Einblicke in die Szene im Saale-Orla-Kreis.

Freilassung nach Schnitt ins Handgelenk

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 sollen die Angeklagten ein Geschwisterpaar zur Missbilligung dessen Verhaltens eingesperrt und körperlich misshandelt haben. Das ging so weit, dass sie den Bruder zwangen, seine Schwester zu schlagen. Ein weiterer Geschädigter musste sich bis auf Unterhose ausziehen, wurde bespuckt und mit kaltem Wasser übergossen. Um die Freilassung zu erzwingen, schnitt sich eine Frau mit einem Messer über die Handgelenke – wegen der stark blutenden Wunden durften sie und ihr Bruder gehen.

Rache für missglückte Laptop-Reparatur

Am 31. Mai 2019 soll wiederum in der Wohnung ein Streit entbrannt sein. Aus Ärger über eine misslungene Reparatur seines Laptops soll der Angeklagte einen Geschädigten eingesperrt haben, zu Boden geprügelt und in die Rippe getreten haben. Die Angeklagte habe den Rucksack des Opfers ausgeräumt. Mehrere Schläge ins Gesicht des Geschädigten folgten, bis jener das Passwort für das Smartphone herausrückte.

Mit der Schere in den Oberschenkel gestochen

Die Angeklagte soll unter anderem mit einer Schere in den linken Oberschenkel gestochen und den Ellenbogen ins Auge gestoßen haben. Das Opfer musste auch über Nacht in der Wohnung bleiben. Der Angeklagte soll mit einer Geflügelschere in den Intimbereich geschnitten und dem Geschädigten den Lauf einer Maschinengewehr-Attrappe in den Mund gehalten haben. Ein Elektroschocker habe sich in der Wohnung befunden, sagt Staatsanwalt Konrad Bosse. Zudem habe der Angeklagte 80 bis 100 Gramm Heroin in einer Schatulle aufbewahrt.

Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes: Wer sind die Hintermänner?

Die Angeklagten erklärten über ihre Verteidiger, dass sie „vorerst keine Einlassung abgeben“. Für beide kommt eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht. Die Vorsitzende Richterin Andrea Höfs deutete an, dass die Kammer Zeugenaussagen sehr genau bewerten muss, da viele davon aus dem Drogenmilieu stammen. Die Ex-Frau des Angeklagten befindet sich im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes und soll ebenfalls aussagen.

Die neunte Strafkammer startet die Beweisaufnahme am Freitag. Fünf weitere Termine sind bis Mitte August angesetzt.