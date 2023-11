Von der Travestie-Show bis zur Keller-Tour: Im Saale-Orla-Kreis gibt es am Wochenende Veranstaltungen für jeden Geschmack

Unsere Top-5-Empfehlungen für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis.

1. Keller-Tour in Ziegenrück

Am Sonntag, 5. November, zwischen 13 bis 17 Uhr wird in Ziegenrück erstmals eine Keller-Tour veranstaltet. Es werden dabei nicht nur die teilweise bekannten Gewölbe unter der Kirche und im alten Rathaus geöffnet, sondern auch einige private Keller in der Innenstadt. Bei kleinen Führungen werden geschichtliche Hintergründe erläutert und interessante Anekdoten erzählt. Außerdem versprechen die Veranstalter mehrere Überraschungen. Der Eintritt ist frei.

2. Travestie-Show in Pößneck

Im Pößnecker Schützenhaus steigt am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, eine große Travestie-Show. Comedian Stephan Höhn aus Birkigt, bekannt als Landfrau de Martha, präsentiert die bundesweit bekannten Verkleidungskünstler Joy Peters, Glenn Gold und Ivi Star. Versprochen wird ein unvergesslicher Abend mit Musik und Humor.

3. Parkführung in Ebersdorf

Der Ebersdorfer Schlosspark erstrahlt in den tollsten herbstlichen Farben und so wird am Sonntag, 5. November, wieder zu einer öffentlichen Parkführung eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr am Parkplatz Orangerie. Der Rundgang findet auch bei regnerischen Wetter statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

4. Reichlich Spaß in Neustadt

Im Neustädter Tewa-Saal feiert der Carnevalsclub Molbitz am Samstag, 4. November, eine „Jubelei hoch 3“. Beginn ist 19.11 Uhr und im Mittelpunkt dieses bunten Faschingsvorglühens stehen die Jubiläen dreier vereinseigenen Gruppen: 25 Jahre Gaudimotten, 15 Jahre Dejavu und 25 Jahre Orlanixen. Den Feierstunden schließt sich ab zirka 22 Uhr ein Tanz in die Nacht hinein an. Den Partygängern heizt die Band Grenzenlos ein.

5. Lesung mit Musik in Krölpa

Etwas für Feingeister ist die Lesung mit Musik und Gedankenaustausch über die Landschaft und Herkunft in den Gedichten von Johannes Bobrowski und Wulf Kirsten, zu welcher am Samstag, 4. November, 17 Uhr ins Krölpaer Pfarrhaus eingeladen. Es lesen und sprechen der Rezitator Martin Stiebert und der Literaturwissenschaftler Andreas Degen, während Anne Haasch Gitarrenmusik beiträgt.