Von Stalin und der „Merkelmafia“ im Raum Triptis

In den größeren Städten sind „FCK AFD“-Aufkleber auf Verteilerkästen, „Merkel muss weg“-Parolen auf Hauswänden oder Botschaften wie „Freiheit für Kurdistan“ alles andere als selten und oft ein Ärgernis für die jeweiligen Eigentümer der beklebten oder beschmierten Objekte. Aber auch auf dem Land sind verschiedene Formen von öffentlicher politischer Meinungsäußerung zu beobachten.

Man kann sogar durchaus den Eindruck gewinnen, dass in Zeiten der politischen Polarisierung derartige Phänomene zunehmen. Zwei Beispiele aus dem Raum Triptis: So klebten kürzlich an der Brücke über die Bundesstraße 281 im Norden des Triptiser Ortsteils Döblitz zwei Plakate, die den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit Josef Stalin, dem Diktator der Sowjetunion, verglichen.

Skurriler Protest in Oberpöllnitz

Diese sind mittlerweile teilweise entfernt worden und nicht mehr leserlich, dennoch muss es jemandem sehr wichtig gewesen sein, im Zuge der Thüringer Regierungskrise an der Stelle seine abwegige Wahrnehmung des Linken-Politikers auszudrücken. Das verbotene Beschmieren und Bekleben von Straßenbrücken mitten in der Pampa kennt die Öffentlichkeit sonst meist nur von Fußballfans.

In Triptis-Oberpöllnitz hängt an einem Telefonmast ein Plakat mit der Aufschrift "Die Merkelmafia gehört vor Gericht". Foto: Martin Schöne

Eine andere Variante der öffentlichen Meinungsbekundung wählte ein Grundstückseigentümer im Triptiser Ortsteil Oberpöllnitz. In der Mittelpöllnitzer Straße hängt an einem Telefonmast ein Plakat mit der Aufschrift „Die Merkelmafia gehört vor Gericht!“

Der Mann sagt, es sei seine Meinung und eine Form des politischen Protests, zu der er stehe. Der Bürgermeister von Triptis habe das Plakat zwar schon einmal abnehmen lassen, aber da der Pfahl auf seinem Grundstück stehe, sei er überzeugt, es dort aufhängen zu dürfen, erzählt der Mann.

Bürgermeister lässt Plakat hängen

Ob dem so ist, ist offen, denn wenn auch der Pfahl auf privatem Grund steht, kommt es in solchen Fragen wohl unter anderem auch darauf an, was der Eigentümer des Mastes dazu sagt.

„Das müsste wohl die Telekom sein“, vermutet Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr). „Ich wollte das Plakat im vergangenen Jahr im Umfeld der Landtagswahl entfernen lassen, da ich es für unpassend halte“, sagte er am Mittwoch.

Doch weil es keinen beleidigenden Inhalt habe, als politische Meinung durchgehen könne und ihm die Rechtslage unklar erschien, habe er schlussendlich davon abgesehen und es wieder hinhängen lassen.

So wird im öffentlichen Raum verbal ausgelotet, was geht. Offen bleibt aber, ob mit solchen Mitteln ein echter Diskurs zustande kommt – und ob er überhaupt gewollt ist.