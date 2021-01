Weira: Eingemeindung nach Neustadt gewünscht

Weira. Dass Weira beileibe keine arme Kommune ist, sollte kein Geheimnis sein. Das liegt zuvorderst an den Einnahmen aus den Gewerbesteuern, die zum Großteil große und kleine Unternehmen im Gewerbegebiet zahlen. Darunter ist das multinationale Unternehmen Cabka, aber auch mittelständische Firmen wie Oberland Metallbau und die Tischlerei Herden. Die Inhaber der beiden letztgenannten können nur mit dem Kopf schütteln über die Zwistigkeiten zwischen Bürgermeister und Gemeinderat. Während Michael Herden direkt betroffen ist – die Einfahrt zu seiner Werkstatt wurde jüngst auf höchst umstrittene Art saniert –, übt Steffen Franz von Oberland Metallbau generell Kritik an der Kommunalpolitik in Weira. „Hier wird ein Kleinkrieg auf Kosten Dritter geführt“, so Franz.

Er findet, dass man sich wenig um die Belange der Unternehmer vor Ort kümmere. Eine gewisse Dankbarkeit, ein Entgegenkommen und offenes Ohr sei das Mindeste, wenn man schon mit den Gewerbesteuern zum Wohlstand des Dorfes beitrage. „Das Gewerbegebiet wurde der Kommune auf dem Silbertablett geliefert, voll erschlossen durch uns Unternehmer und dem einstigen Großinvestor Günther Karl aus Innernzell. Er parzellierte, sanierte, erschloss und vermarktete das Gewerbegebiet nach der Wende“, weiß er. Es gebe Städte, die investieren selbst Unsummen, um Gewerbetreibende anzulocken. Sie bauen für Firmen Straßen, legen Versorgungsleitungen, wie Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation. Ohne zu wissen, ob sich es sich für die Kommune am Ende rechne.

Früher habe man sich gekannt

Nun habe sich Bürgermeister Martin Jacob um eine sanierte Zufahrt zu Herdens Firmengelände gekümmert. Das werde dem Gemeindeoberhaupt angelastet. Das könne Tischlermeister Michael Herden nicht verstehen. Dabei kennen er und Franz Jacob schon lange, beide hätten einen guten Draht zu ihm. Dieser kümmere sich in seiner Doppelfunktion als ehrenamtlicher Bürgermeister und hauptamtlicher Gemeindemitarbeiter einmal jährlich mehr oder weniger um die Grasmahd an Straßen im Gewerbegebiet. „Immerhin“, so Franz. Man hört aber heraus, dass es ihm gemeindlicherseits zu wenig ist. Denn: „Mitarbeiter des Landkreises, Kreistagsmitglieder und auch Landtagsabgeordnete lassen sich immer mal blicken. Aber vom aktuellen Gemeinderat war noch keiner da, sie interessieren sich nicht für uns.“ Das sei schon mal anders gewesen: Früher habe man Kontakt zu dem einen oder anderen aus dem Ort gehabt, man kannte sich.

Tischlermeister Herden hat das Gefühl, dass sich Weira zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Dass die Angelegenheit um die sanierte Zufahrt politisch missbraucht werde. Den fraglichen Platz vor seinem Grundstück habe er jahrelang notdürftig gepflegt, obgleich er meint, dass es Teil des Grundes der Firma Cabka sei. Es habe eine Zustimmung seitens Cabka gegeben, den fraglichen Abschnitt zwischen der Kreisstraße und seinem Grundstück zu sanieren. Letzteres habe ihm Bürgermeister Jacob erzählt. Herden gibt weiter aus den Gesprächen mit ihm wieder: Es gebe seit 2006 Bestrebungen seitens der Gemeinde, den Grund zu kaufen, um einen öffentlichen Weg daraus zu gestalten. Er findet es deshalb nur folgerichtig und begrüßenswert, dass der Bürgermeister die Chance nutzte und die Beauftragung zur Sanierung gab. Und: „Die Zufahrt ist endlich ordentlich befahrbar!“ Der Tischlermeister ergänzt: „Das ist endlich ein Schritt hin zur Klärung der Grundstücksfrage.“

Rechtsaufsicht soll klären

Bislang ungeklärt bleibt die Frage, ob mit öffentlichen Geldern in Höhe von etwa 22.000 Euro auf einem privaten Grund eine Zufahrt saniert werden darf. Zumal der Gemeinderat die Ausgaben postwendend mehrheitlich ablehnte. Ob und was das für Konsequenzen für Martin Jacob hat, will demnächst die Rechtsaufsichtsbehörde in Schleiz klären.

„Falls die Gemeinde nicht mehr handlungsfähig sein sollte, täte es uns gut, wenn wir uns Neustadt anschließen. Das würde viele Probleme lösen“, so Unternehmer Steffen Franz, der in Dreba lebt und damit seit einem guten Jahr Neustädter ist.