Wie neue und alteingesessene Besucher das 552. Lichterfest in Pößneck erleben

Pößneck Von Generation zu Generation oder zu Zugezogenen wird die jahrhundertealte Tradition zum Einläuten des Weihnachtsfests weitergegeben. Was man sich so erzählt?

Es ist einer der langlebigsten, wenn nicht die langlebigste Tradition in der größten Stadt des Saale-Orla-Kreises: das Lichterfest an Heiligabend. Zum 552. Mal werden die Weihnachtsfeiertage auf dem schiefsten Markt weit und breit eingeläutet. Aus nah und fern pilgern die Menschen in die Innenstadt, die einen kommen von der Andacht mit Krippenspiel aus der Stadtkirche die Treppen hinabgestiegen, die anderen von der Bescherung von daheim. Das Ziel ist immer gleich: Das Warten auf den und Begrüßen des Weihnachtsmannes. Er wird wie üblich per Leiterwagen der Pößnecker Feuerwehr mitten in die Menschentraube gehievt. Es ist das große Highlight, auf das sich tausende Augenpaare richten.

Mit Laternen, Glühwein und Kindern an den Händen wird dieser Brauch gepflegt, man teilt Erinnerungen und auch so mancher neue Besucher angelockt. Wie Jeanette Walther. Als Kleinkind war sie bereits auf dem Markt, erzählt sie in der Breiten Straße auf dem Weg zum Markt. Ihre siebenjährige Tochter Annalena hat sie natürlich auch seit ihrer Geburt dabei, das ist gar keine Frage. Und auch, dass sie ihren Partner stets an ihrer Seite weiß. Alexander Henkel, kannte derartiges bis vor sieben Jahren noch nicht. Er stammt aus dem Erzgebirge. „Die Bergparade von Schwarzenberg findet vor den Weihnachtsfeiertagen statt oder die in Annaberg, die war gestern. Aber an Heiligabend gibt es nichts Vergleichbares wie in Pößneck“, sagt er. Und die Laterne ist heute dabei? „Klar!“ Deren siebenjährige Tochter ist ganz aufgeregt. Denn sie weiß, nach dem Lichterfest gibt’s Geschenke. Was sie sich gewünscht hat: ein Playmobil-Haus, Puzzle, Schleich-Pferde. Eine große Sammlung dieser Pferde nennt sie ihr Eigen, an die 40 Stück sollen es sein. Aber: „Mehr, viel mehr!“, stehen auf ihrem Wunschzettel. Von selbstgegossenen Kerzen, -gebastelten Teelichthaltern und gebackenen Plätzchen schwärmt ihre Mutter, denn das wartet alles auf die kleine Familie. Jetzt aber husch-husch.

„Also feiern könnt ihr ja“

Eine Nimritzer Familie läuft geschwind die Krautgasse empor. „Wir kommen aus der Kirche in Schweinitz“, ruft der Mann dem Reporter zu. „Die Große macht beim Krippenspiel mit.“ Auch sie wollen das Lichterfest nicht verpassen. Am Ratskeller steht Philipp Korn an, Glühwein mag er. Die Warteschlange hat er noch nicht gefunden. Wo seine Familie ist? Das Söhnchen sei gerade erst erwacht, sagt er entschuldigend. Er will man vorbeischauen, Tradition eben, Freunde treffen, ein frohes Fest wünschen, dann wieder ab nach Hause, gemeinsam feiern. Die letzten paar Male habe er verpasst, irgendetwas kam immer dazwischen. „Es ist gut, mal wieder hier zu sein“, sagt er. Sven, der seinen Nachnamen nicht nennen mag, ist zum ersten Mal hier, will Glühwein. Aus Neundorf (Harth-Pöllnitz) sei er, mit seiner Frau ist er hier. Das Lichterfest sei neu für ihn, die Stadt lobt er: „Ernsthaft: Also feiern könnt ihr! Die Glühweinmeile zum Beispiel! Oder wir waren mal in der Kulturstube. Cool.“

Oben auf der Rathaustreppe, der Markt ist brechend voll. Feinster Sprühregen setzt ein, Regen gehört halt dazu, kommentiert Kulturamtsmitarbeiter Michael Ritze. Immerhin kein strömender Regen wie vor einem Jahr. Die dreizehn Mitglieder der Pößnecker Liedertafel nimmt Aufstellung. Seit rund 40 Jahren sind sie jedes Jahr mit drei Liedern an Bord. Aber die Chefin ist krank, sagt einer. Damit man nicht absagen muss, dirigiert Sänger Werner Kurzke. Denn eine Absage gab’s wohl noch nie. Der Weihnachtsengel und das Stadtoberhaupt überbringen ihre Grüße, der Männergesangsverein und der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft stimmen weihnachtliche Klänge an. Der Weihnachtsmann wird umringt von den Kindern. Das gemeinsame Singen des Liedes „O du fröhliche“ schließt das 552. Lichterfest. Jetzt wird’s Zeit, das Weihnachtsfest in der heimischen Stube, umringt von den Liebsten zu genießen.