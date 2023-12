Wo „zwischen den Jahren“ geöffnet ist und wo nicht und andere Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Neustadt Wer schon immer mal einem Baumorakel lauschen möchte, hat demnächst im Orlatal dazu die Gelegenheit

Kinder- oder Schülerchor für Konzert in Pößneck gefragt

Im Rampenlicht stehen und in einer großen Show vor einem erwartungs­vollen Publikum singen – diese Möglichkeit bekommt ein Kinderchor oder eine musikalische Schulklasse aus der Region am 23. Februar 2024 aus Anlass des Abba-Erinnerungskonzertes wieder, welches an dem Tag ab 20.00 Uhr im Pößnecker Schützenhaus zu erleben ist. Hierbei nehmen die Macher dieser Veranstaltung eine Abba-Tradition auf. Die legendäre schwedische Popgruppe hatte oft Kinder mit auf die Bühne geholt, um gemeinsam „I Have A Dream“ (deutsch: Ich habe einen Traum) zu singen. Genau das wird auch von den sangesfreudigen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs bis vierzehn Jahren aus dem Saale-Orla-Kreis erwartet, die idealerweise auch schrill bunte Kostüme im Abba-Stil für den Auftritt parat haben. Aussagekräftige Bewerbungen sind bis 13. Januar 2024 per E-Mail bei mirjam.berthel@resetproduction.de willkommen. Nähere Vorab-Informationen gibt es von der Künstleragentur Reset Production aus Gera unter Telefon 0365/5481830. Karten für das Konzert gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Pkw-Fahrerin im Kreisverkehr bei Dittersdorf verletzt

Am Dienstag, 20. Dezember, kurz nach 16 Uhr war ein 84-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Auto auf der Landesstraße L 2349 zwischen Plothen und Dittersdorf unterwegs. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, stieß er gegen das Auto einer 38-jährigen Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit.

Lese-Kabarett zum Jahresausklang in Ziegenrück

„Irmschers Lese-Kabarett“ ist am Freitag, 29. Dezember, im Felsenkeller des Ziegenrücker Hotels Am Schlossberg zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Die Autoren Gisela Rein und Claus Irmscher versprechen „mehr als 400 Verse mit Reim und Pointe“ und wollen sich mit dem Verstand der Politiker auseinandersetzen, die eventuellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier prüfen und der Frage auf den Grund gehen, ob das thüringisch-sächsische Vogtland wirklich nur „übelste Provinz“ sei. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. So wird um eine Voranmeldung unter Telefon 03 64 83/2 03 40 oder per Mail an verlag.esepero@t-online.de gebeten.

„Zwischen den Jahren“ ist in Neustadt geöffnet

Der Bürger-Service der Stadt Neustadt ist „zwischen den Jahren“ am Mittwoch, 27. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 28. Dezember, von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie am Freitag, 29. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Standesamt ist in der nächsten Woche am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Die Tourist-Information, das Lutherhaus und das Museum für Stadtgeschichte haben am Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) von 13 bis 17 Uhr, am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag, 30. Dezember, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In der Stadtbibliothek kann man noch einmal am Donnerstag und Freitag jeweils von 12 bis 17 Uhr vorbeischauen.

Im Lutherhaus Neustadt sind Gäste „zwischen den Jahren“ willkommen. Foto: Stadt Neustadt

Unterwegs wird dem Baumorakel gelauscht

Über die „Mystik der Raunächte“ will die Wanderführerin Gesine Müller alias Kräutersine aus Hirschberg am Freitag, 29. Dezember, mit einer Wanderung durch die Gegend rund um das Rittergut Positz informieren. Start ist am Rittergut um 13 Uhr, Ausklang der Veranstaltung ist gegen 16.30 Uhr. Unterwegs wird auf Mythologie und Brauchtum rund um die zwölf Raunächte eingegangen, nicht zuletzt wird einem Baumorakel gelauscht. Die Raunächte – manchmal auch Rauhnächte geschrieben – kommen in der Zeit nach Weihnachten. Da sollen besondere Dinge passieren, da das Band der diesseitigen zur jenseitigen Welt der Legende nach viel stärker sei als gewöhnlich. Es wird um eine Voranmeldung bei Gesine Müller unter Telefon 0176/67657247 oder per Mail an info@kraeutersine.info gebeten.

Am 23. und 30. Dezember sind die Wertstoffhöfe geschlossen

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla in Pößneck bleibt vom 27. bis 29. Dezember geschlossen. Am 23. und 30. Dezember bleiben auch alle Wertstoffhöfe im Saale-Orla-Kreis geschlossen. Ab 2. Januar 2024 gelten für die Geschäftsstelle geänderte Öffnungszeiten: Montag 9 bis 11.30 und 13 bis 15 Uhr, Dienstag 9 bis 11.30 und 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 11.30 und 13 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 11.30 Uhr.

Pößnecker Sonderausstellung wird nun verlängert

Im Pößnecker Stadtmuseum wird die Sonderausstellung „Friedrich Wagner – Ein Pößnecker Künstler der Goethezeit“ bis 3. März verlängert. Das teilte überraschend die Stadt Pößneck mit. Durch ihre Exponate ist die Schau für die gesamte Region interessant. Das Museum 642 am Klosterplatz ist montags, dienstags, freitags und samstags von 11 bis 16 Uhr, donnerstags von 11 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr außer an Feiertagen geöffnet.