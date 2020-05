Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Gottes Geist ist erkennbar

Die Jünger und Freunde Jesu versammelten sich nach den Schrecken und aufregenden Ereignissen der letzten 50 Tage in einem Haus in Jerusalem um zu beten. Jesus ist nicht mehr unter ihnen. Wenige Tage zuvor wechselte er vor ihren Augen in die unsichtbare Welt Gottes. Sie waren zuversichtlich. Einen Tröster wolle er senden.

Sie warteten gespannt. Dann geschah es, ein gewaltiges Brausen erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. „Es war wie von einem gewaltigen Sturm und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist“, zu lesen in der Apostelgeschichte.

Zehn Wochen Corona-Krise liegen hinter uns, geprägt zunächst von Angst, Schrecken und Unsicherheit. Es folgte der Shutdown mit allen Folgen. Geschlossene Kitas und Schulen, für viele Menschen bedeutete dies Home-Office, für andere war es Kurzarbeit oder gar der Verlust der Arbeit.

Nun gibt es Lockerungen, leider ebenso Spannungen. Manche möchten mehr, als schon wieder möglich ist, anderen sind die neuen Freiheiten nicht sicher genug. Die Jünger warteten gespannt auf den Tröster, den Heiligen Geist. Er kam gewaltig, bahnbrechend. Die Angst verflog. Sie redeten von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und der Geist Gottes bewegte und rührte die Herzen derer, die es hörten.

Ohne das Pfingstgeschehen gäbe es keine Kirche. Ohne den Geist Gottes sähe unsere Zeit anders aus. Doch Gottes Geist ist in unserer Welt. Er ist inmitten der Corona-Krise, bei den Kranken, bei den unendlich vielen Ehrenamtlichen und Menschen in systemrelevanten Berufsgruppen, die sich zur Bekämpfung der Pandemie um ein gutes Miteinander zum Wohle aller einsetzen.

Erkennbar ist Gottes Geist an den „Früchten“, den Auswirkungen. Diese sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gottes Geist blitzt in diesen menschlichen Charakteren auf. Er weht, wo er will. Er will gebeten sein. Also will ich ihn bitten, in mein Herz, in mein Leben, in unsere Stadt, in unser Dorf zu kommen.