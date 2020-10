Aktuelle Verkehrsbehinderungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Auf folgenden Strecken des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist in der kommenden Woche wegen Sicherungs- und Straßenbauarbeiten mit Behinderungen zu rechnen – die Auflistung ist laut Mitteilung unterteilt in Vollsperrungen und halbseitige Sperrungen sowie in hierarchischer Abstufung nach Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen:

Vollsperrungen L 1112, Ortsdurchfahrt Schwarzmühle: Vollsperrung bis 31.10., 17 Uhr wegen Sanierung des Bahnüberganges/MarkierungsarbeitenUmleitung über Meuselbach- Cursdorf- L 1145 Oberweißbach, Unterweißbach- L 1112

L 1113, zwischen Schwarzburg und Allendorf: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 Minuten bis 06.11.

L 1138, zwischen Ortsausgang Katzhütte Richtung Masserberg: Vollsperrung am 07.11. von 09 bis 13 Uhr wegen Jagd

L 2654, OD Reichmannsdorf Richtung Meura: Vollsperrung bis 05.11. wegen Gasverlegung Umleitung über B 281- L 2654 Bernsdorf- Wittgendorf- L 2654 Meura

K 128, Cordobang: Vollsperrung bis ca. 04.12.; Umleitung ist ausgewiesen

K 168, zwischen Landsendorf und Herschdorf: Vollsperrung bis ca. Mitte Dezember; Umleitung ist ausgewiesen über Herschdorfer Tal

K 178, OD Königsthal: Vollsperrung bis 06.11.2020

Saalfeld, Mittlerer Watzenbach, Kreuzung Zufahrt Marktkauf: Vollsperrung bis ca. Ende November; Umleitung ist innerörtlich ausgewiesen Halbseitige Sperrungen B85, bei Fischersdorf : halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage

B 85, zwischen Probstzella und Gabe Gottes: halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage vom 02.11. bis ca. 27.11. wegen Arbeiten an vorhandener Hangvernetzung

B 85, Bahnbrücke zwischen Hockeroda und Unterloquitz: halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage

B 88, OD Zeutsch: halbseitige Sperrungen mit Lichtsignalanlage

L 1098, Gräfenthal, Probstzellaer Straße: halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage bis ca. Mitte November

L 1114, zw. Milbitz und Paulinzella: halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage vom 09.11. bis ca. 04.12. wegen Instandsetzung Stützwand

L 1145, Oberweißbach, Rudolstädter Straße: halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage vom 09.11. bis ca. 27.11. wegen Instandsetzung Stützwand

L 2654, Ortslage Rohrbach: halbseitige Sperrung bis 30.10.2020 Information Nachbarlandkreise L 1112, Scheibe-Alsbach: Vollsperrung bis 18.12.

L 1096, OD Oßla: Vollsperrung bis Oktober 2021; Umleitung über Wurzbach- B90- L 1097- Lehesten

Vollsperrung bis Oktober 2021; Umleitung über Wurzbach- B90- L 1097- Lehesten L 2209, Alexanderhütte-Kleintettau: Vollsperrung bis ca. 20.11.2020L 1099, OD RuppersdorfVollsperrung vom 02.11. bis ca. 13.11.; Umleitung ist ausgewiesen