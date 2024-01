Saalfeld-Rudolstadt. Sternmarsch seit der Nacht aus dem Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in Richtung Landeshauptstadt

An den bundesweiten Protesten der Bauernschaft gegen die Subventionsabbaupläne der Bundesregierung haben sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht nur aus dem Städtedreieck aus die Bauern auf den Weg gemacht.

Ragnar Hercher von der Agrargenossenschaft Königsee schreibt von unterwegs auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir sind zu zehnt von unserem Stammsitz in Richtung Erfurt losgefahren, haben aber auch schon hier mindestens zehn Handwerker, die uns aus Solidarität begleiten. In Stadtilm waren wir schon geschätzt zu Hundert“. Auf dem weiteren Weg nach Erfurt stockte dann südlich der Landeshauptstadt etwa auf Höhe des Hubertus der Tross zunächst für eine ganze Weile.

Rustikale Slogans auch an den Maschinen der Familie Bley. © HB | Heinz Bley

Nicht nur aus dem Rinnetal sind Teilnahmemeldungen zu hören. Auch die Landwirte-Familie Bley aus Crawinkel, in der Sohn Felix Bley die Salix Gmbh in Oberweißbach (Landgemeinde Stadt Schwarzatal) leitet, nimmt an den Protestaktionen teil. Zehn Personen und zwei Traktoren seien in Richtung Landeshauptstadt unterwegs, war von Vater Heinz Bley zu erfahren.