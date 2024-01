Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Was Teilnehmer berichten, wie Verkehr am Vormittag floss und welche Aktionen noch angekündigt werden

8. Januar, gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Saalfeld und Rudolstadt: Aus Richtung Saalfeld kommt Luise Keller. Sie ist auf dem Weg in den Kindergarten in Keilhau, in dem sie arbeitet. „Ich musste 6.30 Uhr in Keilhau sein, gegen 6 Uhr war ich auf Höhe Kaufland, da war noch alles frei und alles offen. Kurz vor 8 erreichten mich die ersten Nachrichten, dass alles dicht ist.“

Gegen 7 Uhr in Rudolstadt: Zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr ist es am Montagmorgen in Rudolstadt gekommen. Grund ist eine Protestaktion, die sich gegen die Politik der Ampelregierung wendet. Dazu war in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Mehr als 100 Fahrzeuge beteiligten sich ab sechs Uhr an einem Rundkorso zwischen Kaufcenter, St. Georg Kreuzung und Oststraße. Immer wieder fuhren die Fahrzeuge von Spediteuren, Handwerkern, Unternehmen und Landwirten im Kreis, begleitet von einem lauten Hupkonzert.

Mit Transparenten drückten die Teilnehmer ihre Unzufriedenheit mit der Politik aus. So war auf Transparenten zu lesen: „Ihr tankt nur so lange wir liefern“. „Sie säen nicht, die ernten nicht, aber sie wissen alles besser“. „Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern“. „Der Bauer wird als erstes geopfert, dann fällt der König“. Die Reaktionen reichten von großer Zustimmung, die vielfach mit Daumen hoch gezeigt wurde, bis hin zu scharfer Kritik. Es kam zu Staus in alle Richtungen.

Die Proteste sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Aus Richtung Saalfeld kommend waren zu diesem Zeitpunkt weitere etwa 100 Fahrzeuge angekündigt.

Gegen 10 Uhr: Im Zuge einer genehmigten und von der Polizei begleiteten Aktion setzte sich am frühen Montagmorgen parallel zu der bereits laufenden Protestaktion im Bereich Oststraße/Kaufcenter in Rudolstadt von Watzdorf aus ein Fahrzeugkorso in Richtung Rudolstadt in Bewegung. Gegen 8.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer beider Aktionen auf der Bleichwiese. Die Zahl der dort aufgestellten Fahrzeuge wurde auf etwa 200 geschätzt.

„Das ist längst nicht mehr nur ein Bauernprotest. Man sieht das ja. Das ist der allgemeine Unmut, der sich hier ausdrückt. Das Land schafft sich gerade selbst ab. So kann es nicht weiter gehen“, sagte Karsten Ritze, Landwirt aus Beutelsdorf. „Die Fahrzeuge sind unter Auflage auf einer genehmigten Strecke unterwegs. Alles verläuft friedlich. Es sind bisher keine Verstöße oder Auffälligkeiten festgestellt worden“, so Polizeihauptkommissar Andreas Barnikol, Leiter der Saalfelder Polizei.

Gegen 10 Uhr setzte sich die Fahrzeugkolonne unter Polizeibegleitung wieder in Bewegung in Richtung Saalfeld. Womit die Behinderungen auf den Straßen wieder zunahmen.

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr: Die Teilnehmer rollen durch das Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach. Etliche Menschen bleiben am Straßenrand stehen und lesen weiter die Botschaften: „Landwirtschaft macht alle satt, auch die Gegner, die sie hat.“ Banner an Banner zieht vorbei. „Wir können gar nicht so viel Scheiße transportieren, wie diese ReGIERung produziert“, auch dieser Spruch ist neben einer Ampel an einem Traktor befestigt, auf der zwei rote und ein grünes Männchen aufleuchten. „Politischer Mist düngt nicht“

und ein weiterer Teilnehmer teilt mit: „Wir sind das Volk“, während andere fordern: „Ampel stoppen!“

Am Kreisverkehr kommt vom Mittleren Watzenbach ein Krankenwagen mit Sirene und Blaulicht. Die Teilnehmer weichen schnell und machen Platz. Ungehindert können die Rettungskräfte an der Christian-Wagner-Straße abfahren und ihren Einsatz fortsetzen.

Jeder hat die Warnblinker an, Hupkonzerte beginnen immer wieder von vorn. „Schluss mit der Politik gegen das eigene Volk“ und „Sind die Bauern tot, fällt auch der König“ sind auf den nächsten Fahrzeugen zu lesen und der Konvoi zieht weiter Richtung Innenstadt und dann weiter zum Bahnhof. „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, ist an einem weiteren Fahrzeug zu lesen und etliche haben sich Deutschlandfahnen an die Fenster geklemmt.

Zum Protest nach Erfurt: Mit etwa 45 Traktoren und einigen privaten Pkw haben sich Landwirte aus dem Landkreis gegen 6.30 Uhr ab dem Betriebsgelände der Agrargenossenschaft Teichel in Teichröda auf den Weg zur Kundgebung nach Erfurt gemacht. Direkt an der Bühne hat dort Stefan Blöttner, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Teichel, das Geschehen verfolgt. Der Protest hatte ein wesentlich größeres Ausmaß als ähnliche Aktionen in der Vergangenheit. „Die Redebeiträge haben den Nagel auf den Kopf getroffen“, sagte er. „Wenn sich bestätigt, dass die Regierung die angekündigten Kürzungen als nicht verhandelbar ansieht, dann gehen die Proteste weiter“, ist er sich sicher.

An den bundesweiten Protesten der Bauernschaft gegen die Subventionsabbaupläne der Bundesregierung haben sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht nur aus dem Städtedreieck aus die Bauern auf den Weg gemacht. Ragnar Hercher von der Agrargenossenschaft Königsee schreibt von unterwegs auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir sind zu zehnt von unserem Stammsitz in Richtung Erfurt losgefahren, haben aber auch schon hier mindestens zehn Handwerker, die uns aus Solidarität begleiten. In Stadtilm waren wir schon geschätzt zu Hundert“. Auf dem weiteren Weg nach Erfurt stockte dann südlich der Landeshauptstadt etwa auf Höhe des Hubertus der Tross zunächst für eine ganze Weile.

Nicht nur aus dem Rinnetal sind Teilnahmemeldungen zu hören. Auch die Landwirte-Familie Bley aus Crawinkel, in der Sohn Felix Bley die Salix Gmbh in Oberweißbach (Landgemeinde Stadt Schwarzatal) leitet, nimmt an den Protestaktionen teil. Zehn Personen und zwei Traktoren seien in Richtung Landeshauptstadt unterwegs, war von Vater Heinz Bley zu erfahren.

In Saalfeld unterstützen auch andere Unternehmen die Landwirte und Betriebe, die sich an den Protesten in Erfurt beteiligen. Die Bäckerei Räthe beispielsweise schickte Brötchen mit nach Erfurt. Dort werden sie zusammen mit Bratwürsten von drei anderen Unternehmen des Landkreises an die Protestteilnehmer kostenfrei ausgeteilt.

Zum Bus- und Bahnverkehr: Schwer zu leiden hatte unter den Verkehrsbehinderungen die KomBus. Laut Sprecherin Cornelia Bergner sei es aber trotzdem gelungen, etwa 80 Prozent des Schülerverkehrs am Morgen abzudecken. Einzelne Orte können wegen der Blockaden nicht angefahren werden, in den Probstzellaer Ortsteil Schlaga kam der Schulbus wegen der Glätte nicht.

Über den Nachrichtendienst X versuchte das regionale Nahverkehrsunternehmen seine Kunden auf dem Laufenden zu halten. Schwerpunkt der Probleme war in den Morgenstunden der Raum Rudolstadt/Bad Blankenburg, wo es mal in Watzdorf, mal am Bremer-Hof-Kreisel, mal an der St. Georg-Kreuzung stockte. „Ein Bus stand dort über zwei Stunden im Stau“, so Cornelia Bergner. Am Nachmittag betrafen die Behinderungen eher die Fernlinien in Richtung Jena und Gera.

In den Thüringen-Kliniken und im Landratsamt habe man von einem „Generalstreik“, wie ihn manche in sozialen Medien für den 8. Januar heraufbeschworen hatten, nichts bemerkt. Wohl hätten Mitarbeiter längere Zeit für den Weg zur Arbeit benötigt, Schleichwege benutzt oder seien auf den Zug umgestiegen, gearbeitet wurde aber wie immer, sagten die dortigen Sprecher. Die Küche im Krankenhaus hatte sogar eine Stunde eher mit dem Kochen angefangen, weil man mit längeren Transportwegen zu den Außenstandorten Rudolstadt und Pößneck rechnen musste, sagte Klinik-Sprecher Stephan Breidt.

Die Züge auf der Saalbahn fuhren vollzählig und überwiegend pünktlich. Auch auf den Bundesstraßen rollte der Verkehr - außerhalb der Korsozeiten - normal.

Der Kreisbauernverband meldet sich zu Wort: Dirk Reichelt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Kamsdorf und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, hat die Proteste in Erfurt hautnah miterlebt. Er war am Juri-Gagarin-Ring als Ordner eingesetzt, während Fahrzeuge seines Unternehmens am Konvoi teilnahmen. „Ich sehe es als einen Erfolg an. Wir haben uns heute als Berufsstand gezeigt, das ist ein wichtiges Signal. Alles verlief friedlich“, sagte er am frühen Nachmittag. Und kündigte an: „Wir machen weiter, wenn die Entwicklung nicht in die richtige Richtung geht“. Landwirte aus dem Landkreis werden sich in dieser Woche an einer Aktion in Jena beteiligen. „Höhepunkt des Protestes ist dann am 15. Januar die Demonstration in Berlin. Da werden wir mit einem Bus voller Teilnehmer hinfahren“, lässt er wissen.

Weitere Aktionen geplant: Indes gehen auch die Aktionen hier im Landkreis weiter. Am Dienstag, 9. Januar, ist ein weiterer Traktorkorso von Königsee aus in Richtung Rudolstadt, Kochberg, Teichel mit Zwischenstopp auf der Bleichwiese und zurück angekündigt. Am Donnerstag, 11. Januar, beginnt um 14 Uhr ein Korso Am Weidig in Saalfeld unter der Überschrift: „Für ein lautes Stopp an die Ampel - Keine Steuer- und Abgabenerhöhungen für euer selbst verschuldetes Steuerloch.“