Rudolstadt. In der Praxis in Volkstedt-West stehen 2020 Veränderungen an

Arztwechsel und Umzug in neue Räume

Umfangreiche Veränderungen stehen im Jahr 2020 in der Hausarztpraxis von Sabine Unbehaun und Beatrice Furcht im Ortsteil Volkstedt-West in Rudolstadt an. Viele Patienten haben es schon gehört: Ärztin Sabine Unbehaun wird im Juni 2020 den wohlverdienten Ruhestand antreten. Doch kein Patient muss Sorge haben, künftig ohne Hausarzt dazustehen. Ein erfahrener Kollege, der Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie ist, wird nahtlos in der Praxis weiterarbeiten und zusammen mit Beatrice Furcht diese fortführen.

Eine weitere Änderung wird im zweiten Quartal 2020 der Umzug in eine neue, größere und moderne Praxis sein. Die neuen Räume sind keine 50 Meter entfernt und befinden sich in der Trommsdorffstraße 10. Dieses Gebäude wird gerade im Auftrag der Rudolstädter Wohnungsbaugesellschaft Ruwo aufwendig saniert.

Es wird nach dem Umzug in die neue Praxis gesonderte Räume für Ultraschalluntersuchungen, Fahrradergometrie, Hör- und Sehtests und Patientenschulungen wie zum Beispiel für Diabetiker geben.

Insgesamt können drei Ärzte gleichzeitig Patienten betreuen, falls noch ein weiterer Hausarzt in die Gemeinschaftspraxis eintreten möchte oder Ärzte in Weiterbildung zum Allgemeinmediziner Teile ihrer Ausbildungszeit in der Praxis absolvieren. Außerdem wird der Wartebereich vergrößert, da in der bisherigen Praxis gerade in der Vormittagssprechstunde die Sitzplätze knapp waren. Zusätzlich soll sich der Personalstamm der medizinischen Fachangestellten wegen dem größeren Patientenaufkommen vergrößern.