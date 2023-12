Ausgerechnet zu Weihnachten: Warnung vor Hochwasser an Saale und Schwarza

Gut mit Wasser gefüllt ist derzeit die Saale in Saalfeld. Mit ergiebigen Niederschlägen in den nächsten Tagen wird ein starker Anstieg der Pegelstände erwartet.

Saalfeld/Jena Wetterdienst erwartet ab Mittwoch bis zu 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter - Boote am Stauseeufer sollen gesichert werden

Das braucht kein Mensch: Ausgerechnet zu Weihnachten wird vor einem Hochwasser an Saale und Nebenflüssen gewarnt. Nach den jetzt bekannten Szenarien werden die Pegelstände an der Saale in Blankenstein und der Schwarza in Katzhütte schon ab der Nacht zum Freitag den Hochwasser-Meldebeginn erreichen. Unterhalb des Hohenwarte-Stausees soll die Talsperre regulierend wirken.

Grund sind ergiebige Niederschläge, die in den nächsten Tagen erwartet werden. Ab Mittwoch und vor allem am Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst Regen an, der teilweise anhaltend und ergiebig fällt. „In der Vorhersage kommen in den folgenden 72 Stunden Niederschlagsmengen von 15 Litern pro Quadratmeter im Thüringer Becken und zwischen 40 und 80 Litern pro Quadratmeter in den Mittelgebirgslagen von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge zusammen“, heißt es im Lagebericht der Hochwassernachrichtenzentrale.

Deutliche Wasserstandsanstiege erwartet

Landesweit seien die Böden stark wassergesättigt, so dass die Niederschläge sehr rasch und deutlich abflusswirksam werden. Sollte sich die Niederschlagsprognose bestätigen, werden In den Flussgebieten von Werra, Unstrut, Ilm und Saale ab Mittwochnacht und besonders am Donnerstag deutliche Wasserstandsanstiege erwartet, die an einer Vielzahl von Pegeln zum Überschreiten des Richtwertes für den Meldebeginn führen werden. Ein weiterer Anstieg in den Bereich der Meldestufen sei „nach derzeitigem Kenntnisstand sehr wahrscheinlich“.

Auch für Freitag, wenn für die Saale der Hochwasserscheitel erwartet wird, und das Weihnachtswochenende werden immer wieder Regen mit schauerartigen Niederschlägen angekündigt. Erst Dienstag wird laut DWD eine gewisse Wetterberuhigung eintreten.

Brückenbaustelle wird vorübergehend geräumt

Direkte Auswirkungen haben die starken Niederschläge laut einer Mitteilung des Saale-Orla-Kreises auf die Großbaustelle für den Brückenneubau über die Saale bei Saaldorf. Wie der Stauseeeigentümer, die Vattenfall Wasserkraft GmbH, bestätigt, wurden die beteiligten Firmen aufgefordert, die Baustelle im Laufe des Mittwochs zu beräumen, damit der Hochwasserschutzraum der Bleilochtalsperre für den Fall der Fälle vollumfänglich zur Verfügung steht. Das heißt: Der aufgrund des Brückenbaus sehr niedrige Pegelstand von ca. 398 Meter ü. NN. werde vorübergehend sichtbar ansteigen. Gleiches gilt für den Hohenwartestausee. Bootsbesitzer, deren Boote am Uferbereich liegen, sind aufgefordert, sie entsprechend zu sichern.