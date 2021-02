Auch die Bahnlinie in Rottenbach musste wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.

Bautischlerei in Rottenbach in Brand geraten

Im Königseer Ortsteil Rottenbach seit Donnerstag Morgen etwa 8:15 Uhr eine Bautischlerei. Zur umfassenden Brandbekämpfung und Sicherung der Einsatzstelle mussten sowohl die Bundesstraße 88 als auch die Bahnlinie gesperrt werden. Seit ca. 12:45 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, so die Leitstelle. Restablöscharbeiten und Räumarbeiten dauerten am Nachmittag aber noch an.