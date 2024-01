Brauch zum Dreikönigstag lebt in Bad Blankenburg fort

Bad Blankenburg Krone auf dem Kopf, ein Lied auf den Lippen, die Spendendose in der Hand: Sternsinger sind unterwegs

Caspar, Melchior und Balthasar – die Sternsinger und ihre Begleiter sind seit Samstag wieder in Bad Blankenburg unterwegs, um ihren Segen in die Häuser zu bringen. Krone auf dem Kopf, ein Lied auf den Lippen und die Spendendose in der Hand: Unter den vielen kleinen Königen mit ihren funkelnden Kronen und prächtigen Gewändern sind in diesem Jahr auch evangelische Kinder in den Kostümen unterwegs.

Motto: Gemeinam für unsere Erde

Die 66. Sternsinger-Aktion 2024 steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig der Schutz von Umwelt und Kulturen weltweit ist. Ein alter Brauch am Dreikönigstag ist es, die Häuser zu segnen. Dazu schreiben die Sternsinger die drei Buchstaben „C+M+B“ an die Haustür. Das ist Latein und heißt „Christus Mansionem Benedicat“, zu Deutsch: „Christus segne dieses Haus“. Wahlweise auch auf einen Aufkleber, der dann am Haus angebracht wird. Dazu kommt noch die Jahreszahl. Wenn also ab dem 6. Januar „20 C+M+B 23“ zu sehen ist, heißt das, die Sternsinger waren da.

Aber: Richard, Zoe, Noah und die anderen Kinder sind nicht nur niedlich. Sie setzen sich für Altersgenossen in Not ein. Traditionell sind sie oft verkleidet, tragen goldene Kronen auf den Köpfen und vor sich her einen Stern. Der steht für den Stern, dem die drei Könige gefolgt sind, um das Jesuskind in Bethlehem im Stall zu finden. (Roberto Burian)