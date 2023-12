Kindergärten in Not

Kindergärten in Not Debatte in Saalfeld Rudolstadt: Hebelt das Land auf Umwegen elterliches Wunsch- und Wahlrecht aus?

Schwarzatal Das Kindergarten-Thema brennt auch Sitzendorf unter den Nägeln. Bürgermeister Martin Friedrich will über die Lastenverteilung für diese Pflichtaufgabe aller Kommunen reden

Als der Gemeinderat am Abend über den Haushalt für 2024 sprach und der Bürgermeister die großen Leitlinien aufführte, blieb auch ein Thema nicht unerwähnt, dass seit Wochen die Kommunalpolitik längst nicht nur mehr des Schwarzatals umtreibt: Die Finanzierung der Kindergärten.

Große Nöte im Kindergarten-Erfinder-Land

Wer - sagen wir - von einer Weltreise zurückkommt und im Schwarzatal die Zeitung aufschlägt - dort, wo der Kindergarten erfunden und weltweit zum Exportschlager wurde, reibt sich verwundert die Augen: Da halten Eltern den sprunghaften Anstieg der Elternbeiträge in den letzten Jahren für kaum noch finanzierbar. Das Land Thüringen rühmt sich seinerseits, zwei beitragsfreie Kindergartenjahre eingeführt zu haben und schickt sich an, ein weiteres hinzuzufügen.

Kommunen hingegen sind stolz auf ihre Kindergärten und müssen sich zugleich mit der Schließung von Einrichtungen befassen, weil sie das Geld für ihre Finanzierung nicht mehr aufbringen können. In Sitzendorf, wo die Rudolstädter Awo der Träger ist, hätte man das gleiche Klagelied wie im Nachbardorf Schwarzburg anstimmen können, Mitte Oktober aber lagen die Zahlen noch nicht vor. Inzwischen sind sie da und die Lage ist genauso ernst wie in Schwarzburg.

Auch hier muss die Gemeinde sich wohl oder übel mit Elternbeitragserhöhungen befassen, wohl wissend, dass die letzte gerade ein paar Monate alt ist. Zwar wollen die Sitzendorfer unbedingt vermeiden, dass sie eine Zwei ganz vorn haben - diese Schallmauer wird aller Voraussicht nach am Mittwoch in Schwarzburg gerissen werden. Doch Begeisterung erwartet für diesen Kraftakt keiner.

Martin Friedrich unterstützt ausdrücklich den Brandbrief, den der Gemeinde- und Städtebund an die Fraktionen des Thüringer Landtags geschrieben hat, in dem auf die strukturelle Unterdeckung im Freistaat aufmerksam gemacht wird. Doch nicht für alle Probleme kann der Schuldige beim Land gesucht werden.

Woher kommt eigentlich das Geld für einen Kindergarten?

Dazu muss man bei den Grundlagen anfangen: Kindergartenplätze für die im Ort lebenden Kinder vorzuhalten, ist eine Pflichtaufgabe jeder Gemeinde.

Orte, die zu klein sind, dass sich ein Kindergarten wirtschaftlich betreiben lässt, werden diese Aufgabe allerdings nicht los. Eltern, die sich in Ermangelung eines Kindergartens im eigenen Ort einen in einem Nachbarort aussuchen müssen, bezahlen zwar dort ihre Elternbeiträge, doch damit ist meist erst um besten Fall ein Fünftel der wirklichen Kosten gedeckt. Einen großen Anteil an der Gesamtsumme machen die Personalkosten aus. Wenn nicht das Land die Beiträge übernimmt und dabei Gelder bezahlt, die schon lange nicht mehr für die Deckung reichen, muss auch die Gemeinde ohne Kindergarten Geld an die Gemeinde bezahlen, in dessen Kindergarten das Kind betreut wird.

Auch hier lauert Ungemach: Es gab Jahre, da waren die festgelegten Sätze einigermaßen auskömmlich. Inzwischen erzeugen sie in der Gemeinde, die andere Kinder betreut, Minusbeiträge. Weil die aufnehmende Kommune diesen Satz aber nicht beeinflussen kann, wird das Loch mit jedem Kind, das aus Orten ohne Kindergarten aufgenommen wird, Immer größer. Ein Grund, warum etwa in Schwarzburg jetzt die Platzanzahl gesenkt wird. Indem die Kapazität für Nicht-Schwarzburger gesenkt wird, werden Minus-Beträge verringert und so der Kindergarten erhalten.

Fataler Trend: Weniger Platz für Gastkinder

Ein fataler Trend: Denn nun steigt der Leidensdruck für Eltern, die in Dörfern ohne Kindergarten wohnen. Wunsch- und Wahlrecht - so heißt der schön klingende Bonus, mit dem Eltern ihrer persönlichen Situation oder einen speziellen pädagogischen Konzept folgend Kinder auch in anderen Kindergärten betreuen lassen können, wenn dort Platz ist. Nach Wählen und Wünschen geht es aber nicht, wenn alle Dörfer rundherum ihre Kapazitäten senken, weil sie sonstMinus machen.

Und noch ein Thema wird selten angesprochen: Nicht nur Personal verursacht Kosten, sondern auch eine bauliche Hülle, die aufgrund ihrer besonderen Ansprüche auch gleich deutlich teuer als ein normales Gebäude ist.

In Sitzendorf etwa sind die Hälfte der Plätze von Kindern besetzt, die hier zu Hause sind. Die andere Hälfte kommt aus Nachbarorten. Die letzten Investitionen in die Umgestaltung des Hauses wären streng genommen viel weniger nötig gewesen, wenn Sitzendorf nicht eine Aufgabe für Gemeinden aus der Umgebung mit übernehmen müsste.

Kommunalrechtler sind sich einig: Eine Gemeinde ohne eigenen Kindergarten muss mit einer Nachbargemeinde eine Zweckvereinbarung schließen, auf Grund derer der Nachbar die Pflichtaufgabe, Kindergartenplätze vorzuhalten, mit erfüllt, ganz unabhängig vom notgedrungen ausgeübten Wunsch- und Wahlrecht der Eltern.

In der Realität existent sind solche Vereinbarungen nicht immer. Der Grund ist nachvollziehbar: Gemeinden, die ihren eigenen Kindergarten schließen mussten, weil er nicht mehr finanzierbar war, sollen nun ihr knappes Geld dem Nachbarn für den Ausbau einer fremden Immobilien schicken?

“Ich weiß, das hört keiner gern”, sagt Martin Friedrich und kann sogar verstehen, wenn in manchen Dörfern angesichts solcher Aussichten ernsthaft an die Neugründung eines eigenen Kindergarten gedacht wird. Zugleich ist er aber froh, dass im Januar in erste Gespräche über eine gerechte Zweckvereinbarung eingestiegen werden soll.

Angesichts seiner Ambitionen für den Landtag gefragt, ob er den Schwarzburger Vorschlag, also die Trennung in Kiga-Personalfinanzierung durch das Land und das Vorhalten von Gebäude und Ausstattung durch die Gemeinden für sinnvoll halte, sagt er: “Ja, das tue ich ausdrücklich! Die Ausgestaltung des jetzigen Systems gefährdet vor allem den Bestand kleinerer Kindergärten im ländlichen Raum.”