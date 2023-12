Drei Wanderwegewarte im Ehrenamt für Unterwellenborn

Unterwellenborn Erstes Treffen zur Revieraufteilung für Januar mit Bürgermeisterin Wende vorgesehen.

Für die Gemeinde Unterwellenborn wurden jetzt drei ehrenamtliche Wanderwegewarte ernannt. Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) übergab die Berufungsurkunden am Mittwochabend an Edward Schuchardt (Könitz) und Christian Geier (Kamsdorf), verbunden mit einer Flasche Glühwein quasi als Willkommensgeschenk. Dritter im Bunde ist Dietmar König aus Goßwitz, der zur Gemeinderatssitzung nicht erscheinen konnte. Wie die Bürgermeisterin erklärte, werde sie sich im Januar mit den Wegewarten treffen, um die Zuständigkeiten für die zahlreichen Wanderwege in der immerhin 63 Quadratkilometer umfassenden Gemeinde aufzuteilen.

Ausschreibung mit 50 Euro Aufwandsentschädigung

Der Gemeinderat hatte im Mai beschlossen, zunächst die Stelle eines ehrenamtlichen Ortswanderwegewarts auszuschreiben, der für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 50 Euro erhalten soll. Zur Begründung verwies die Verwaltung auf das umfangreiche örtliche und überörtliche Wanderwegenetz in der Gemeinde, dessen kontinuierliche Pflege eine Herausforderung für alle Beteiligten darstelle. Damit künftig Instandsetzungsarbeiten frühzeitig geplant und mit der Verwaltung abgestimmt sowie kleinere Reparaturen an Schildern und Wegweisern rasch umgesetzt werden können, soll ein örtlicher Wegewart eingesetzt werden. Der Wunsch nach einer solchen Stelle als Unterstützung bei seinen Aufgaben sei auch von Kreiswegewart Dirk Fischer wiederholt herangetragen worden.

Eigenes Auto und handwerkliche Fähigkeiten gefragt

In der Ausschreibung für den Wegewart hieß es, es gehe um eine „sinnvolle und sinnstiftende Betätigung“, mit der man „den Wanderfreunden der Region etwas Gutes tun“ könne. Zu den Aufgaben des Wanderwegewarts gehöre neben dem regelmäßigen Begehen der Wege auch die Zustandskontrolle, das Durchführen kleinerer Reparaturen etwa bei Wegweisern, das Warten, Reparieren und Freischneiden von Bänken und Sitzgruppen, die Meldung größerer Schäden an den Bauhof sowie die Kooperation mit Wegewarten von Nachbargemeinden und kommunalen Vertretern. Entsprechend werden eigenständiges Arbeiten, handwerkliche Fertigkeiten und körperliche Belastbarkeit vorausgesetzt, zudem ein gültiger Pkw-Führerschein und die Bereitschaft, das eigene Auto einzusetzen. Dafür werden neben den relativ bescheidenen 50 Euro Aufwandsentschädigung pro Monat noch Fortbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Einarbeitung versprochen.