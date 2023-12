Ein Engel aus Probstzella – Tommy erhört einen Hilferuf aus Bosnien

Ramiz „Tommy“ Kadric, der unermüdliche Spendensammler aus Probstzella, zeigt am Computer auf die „kalte“ Suppenküche in Breza/ Bosnien.

Probstzella Suppenküche ist seit November kalt, weil die Sanierungsarbeiten gestoppt werden mussten

Am 30. November erreicht den in Unterloquitz wohnenden Ramiz Kadric, besser bekannt als Tommy, ein Hilferuf aus Breza, seinem Geburtsort in Bosnien mit heute ungefähr 13.000 Einwohnern. Diesmal sind es nicht die Lebensmittel, die gebraucht werden, denn die Suppenküche (eine Einrichtung ähnlich unserer „Tafel“) ist kalt. Seit mehr als einem Monat können die Ärmsten der Armen nicht versorgt werden, für fast 150 Menschen ist die kalte Jahreszeit nun ohne ihre Suppenküche noch kälter geworden.

Für dringend nötige Sanierung fehlt das Geld

Das wohl zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg unter Tito sanierte Haus hat eine Generalsanierung nötig. Wenn nun auch schon neue Fenster eingebaut sind, fehlt noch viel am Innenausbau, ob am Fußboden oder an den Wänden.

Der Bürgermeister der Bergwerkstadt (Steinkohle) will das Haus warm machen, informiert Tommy. Die begonnene Sanierung kann nicht fortgesetzt werden, es fehlt einfach am Geld. Handwerker können nicht bezahlt werden, aber auch Küchengeräte vom Kochherd über Kühlschrank bis hin zur Spüle fehlen. Deshalb möchte Tommy diesmal vor allem Geld sammeln, damit die Suppenküche wieder die Versorgung der Bedürftigen aufnehmen kann, „meine Gedanken sind bei den Leuten da unten“, betont der Unterloquitzer.

Es lässt ihn nicht los

In der ersten Januar Woche will er nach Bosnien fahren, in der Hoffnung, die dringend benötigte Unterstützung übergeben zu können.

2024 möchte er seine seit nunmehr 31 Jahren bestehende Brücke mit einer großen Aktion, wahrscheinlich im Juni, weiter führen. Diesmal ist der für die Eisenerzgewinnung bekannte Ort Vares das Ziel. Unterstützt wird Tommy in seinem Engagement von der Leutenberger Kirchengruppe „Gewaltlos leben“.

Er selbst sagt von sich: “Tommy macht weiter, es lässt mich nicht los“. Auch wenn er nur der „Engel aus dem Schiefergebirge“ ist, er bringt Segen und Hilfe zu denen, die es am nötigsten haben.

Zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Suppenküche in Breza kann man folgendes Spendenkonto verwenden: Kirchgemeinde Leutenberg; Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt; IBAN: DE44 8305 0303 0001 1174 08; Verwendungszweck: Spende für „Brücke nach Bosnien“

Gewünschte Spendenquittungen stellt gern die Kirchengemeinde Leutenberg aus.