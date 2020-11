Die Arbeit eines Gemeinderatsmitglieds wird mit einer geringfügigen Aufwandsentschädigung belohnt. Die allerwenigsten erfüllten dieses Amt vornehmlich aus diesem Grunde, so relativierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Sitzendorf Henry Götze (FDP) seine Nachfrage nach der schleppenden Überweisung dieser Beträge auf die angegebenen Konten. Aber ebenso, wie der ehrenamtliche Bürgermeister einen Anspruch auf pünktliche Überweisung der Aufwandsentschädigung habe, gelte dies auch für Mitglieder des Gemeinderates. VG-Kämmerin Yvonne Eisenhut bestätigte auf Anfrage, was Götze mit seinem Hinweis zunächst nur auf sich bezogen hatte, offenbar aber alle Mitglieder betrifft: 2020 wurde noch keine Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Diese Rückstände, die ihre Ursache nicht in klammen Gemeindekassen sondern in der zuletzt mangelnden Übersicht über anstehende Zahlungspflichten in der Verwaltungsgemeinschaft hatte, sollen jetzt, so das Versprechen von VG-Chef Ulf Ryschka im Gemeinderat, schnellstmöglich abgearbeitet werden. Durch einen Hackerangriff im letzten Jahr war der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal zwischendurch der Überblick über den Zahlungsverkehr monatelang verloren gegangen.