Vor Ort am Weinberg

Großer Ärger am Weinberg in Rudolstadt

Müllberge und ein Sessel im Pavillon bieten ein scheußliches Bild. Was der Verein „Rudolstadt blüht auf“ dazu sagt.

Wieder müssen die Helfer vom Verein „Rudolstadt blüht auf“ feststellen, dass es am Weinberg unterhalb der Heidecksburg zu Müllablagerungen im großen Stil gekommen ist. Aufgerissene Müllbeutel und in der Gegend verstreute Abfälle bieten ein scheußliches Bild. Außerdem stellt man sich die Frage: Wer schleppt eigentlich einen Sessel so weit nach oben?

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde das Thema angesprochen. Dietmar Treiber, Vorstandsmitglied bei „Rudolstadt blüht auf“, stellte die Frage, ob der Zugang zum Weinberg nicht zeitlich beschränkt werden kann. Was bedeuten würde, das Areal einzugrenzen. Dafür sieht die Verwaltung jedoch keine Möglichkeit.

„Wenn man das sieht, ist es einfach nur schade für die viele Arbeit, die dort reingesteckt wurde. Gut wäre es, wenn man die Energie, die die Jugendlichen zum Verunreinigen des Weinberges aufwenden, zur Mithilfe bei der Verschönerung des Weinberges und dessen Umfeldes nutzen könnte“, so Dietmar Treiber. Der Verein jedenfalls würde sich über weitere Helfer freuen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Verschmutzung festgestellt wurde. Bereits in der Vergangenheit war es immer wieder zu Randaliererei und Verunreinigungen gekommen.