Kein Konzert, keine Proben, kein Chorlager. Doch von Stillstand kann beim Chor des Rudolstädter Gymnasiums keine Rede sein. Pünktlich zum Jahresende melden sich die Sängerinnen und Sänger mit einem neuen Choralbum zurück. „Signale“ lautet der Titel der CD, die unter besonderen Umständen entstanden ist.

So mussten beispielsweise die Chorparts alle einzeln und auf Abstand eingesungen werden. Die Aufnahmen wurden von den Chorleitern Heide und Volkmar Haupt, der auch die meisten Sounds und Instrumente einspielte, von April bis September dieses Jahres durchgeführt. Die Arrangements entstanden in Eigenregie und sind dem Chor mit den Solistinnen von Volkmar Haupt auf den Leib geschrieben worden.

Titel steht für Aufbruch und Optimismus

„Der titelgebende Song ‘Signal’ von Joris steht auch in diesen für Chören schwierigen und fragilen Zeiten für Aufbruch, Optimismus und die Verwirklichung der eigenen Träume. Der Chor möchte ‚Signale senden’ und fragt: Kann uns irgendjemand hören? Mehrere Songs thematisieren das Erwachsenwerden und Sich-Lösen vom Elternhaus und von der Schulzeit – vor allem in den Songs ‘We do anyway’, ‘Mama’ und ‘Strand’. Drei Sololieder besonders begabter Choristinnen runden emotional das achte Album des Chores seit 2003 ab“, heißt es in der Ankündigung.

An der Entstehung mitgewirkt haben neben Albrecht Noetzel, enger musikalischer Wegbegleiter von Volkmar Haupt, auch Emanuel Uch, der dem Album tontechnisch den Feinschliff verpasste, sowie der ehemalige Fridericianer Maximilian Wilhelm, heute Kopf der Band Wilhelm. H.E.

Das Album erscheint am 2. Dezember und ist erhältlich über Amazon, die Schule (fridericianum@arcor.de) und digital beispielsweise bei Spotify und Itunes.