Herschdorf ist wieder schlaglochfrei erreichbar

Erst zog es sich, dann ging es schneller als gedacht: Gut drei Jahre ist es her, dass Landrat Marko Wolfram (SPD) in seinem Vortrag zur 600-Jahr-Feier von Herschdorf die Bedeutung guter Infrastruktur für den sehr ländlichen Raum im Schiefergebirge betont und die marode Kreisstraße 168 zwischen Herschdorf und Landsendorf als Negativbeispiel aufgeführt hatte.

Am Freitag konnte die rund einen Kilometer lange Strecke frisch saniert für den Verkehr freigegeben werden – und damit fünf Wochen früher als geplant. Die Leutenberger Beigeordnete Helga Zapf (FDP) lobte die endlich ausgeführte Investition, an der vom Landkreis trotz Corona-Eintrübung festgehalten wurde. Der Herschdorfer Ortsteilbürgermeister Hans Leeder (Freie Wähler) dankte insbesondere der ausführenden Firma Bickhardt Bau Thüringen, die sehr gut mit den Anwohnern kooperiert habe.

Dank der früheren Freigabe entfällt die nicht eben Pkw-freundliche Umleitung durch das Herschdorfer Tal, was auch Wanderer, Jäger und Wild freuen dürfte.

Nun wieder Ruhe im Herschdorfer Tal

Nötig wurde die Sanierung, weil die Straße streckenweise vor der Auflösung gestanden hatte. Beginnend in Landsendorf bestand sie auf einem rund 850 Meter langen Abschnitt und in einem Bereich vor und in Herschdorf mehr oder weniger aus Rissen, Ausbrüchen und Schlaglöchern.

Gearbeitet wurde in drei Teilbereichen. Zunächst wurde in Landsendorf auf etwa 90 Metern grundhaft ausgebaut, um die Tragfähigkeit zu erneuern und eine Oberflächenentwässerung zu schaffen. Im folgenden, rund 740 Meter langen Teilbereich außerorts wurde der Rand verbreitert, anschließend der vorhandene Oberbau aufgebrochen und per Baumischverfahren verfestigt. Danach erfolgte der Einbau einer neuen Trag- und Deckschicht im Hocheinbau. In der Ortslage von Herschdorf wurde auf einer Länge von etwa 100 Metern ab Ortseingangsschild die Straße wie in Landsendorf ausgebaut.

Insgesamt wurden nach Angaben des Landratsamtes rund 340.000 Euro in die Erneuerung der K 168 investiert.